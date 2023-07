Bravo, ai stil! - Alexandra, acuzații grave la adresa Andreei. Concurenta susține că ar fi fost împinsă de contracandidata sa, în timpul defilărilor

În urma unui eveniment tensionat, ce a avut loc în timpul filmărilor pentru “Bravo, ai stil!”, două dintre concurentele emisiunii, Andreea și Alexandra, se află în centrul unui scandal uriaș. Acuzațiile se referă la presupusa implicare a Andreei într-un incident, în care Alexandra susține că a fost împinsă în timpul defilărilor. În ediția din această seară, difuzată la 19:00, la Kanal D2, imaginile surprinse de camerele de supraveghere vor fi grăitoare.

Recent, Alexandra a afirmat cu fermitate că Andreea a manifestat un comportament agresiv față de ea și a susținut că ar fi o cauză a dorinței Alexandrei de a renunța la competiție.

"Știu că are o problemă directă cu mine, afirmând în culise că eu sunt una dintre cauzele pentru care ar vrea să renunțe la competiție... de când am intrat eu în emisiune am afectat decizia ei, a hotărât că locul ei nu este aici", a declarat Alexandra.

Pe de altă parte, Andreea s-a apărat vehement, negând vehement acuzațiile care i-au fost aduse.

"Nu înțeleg de ce ar trebui să inventezi acest lucru!?... Nu este adevărat!", a declarat Andreea, subliniind faptul că nu are niciun motiv să se angajeze în astfel de comportamente.

Pentru a clarifica situația și pentru a găsi răspunsurile necesare, concurentele și membrii echipei Bravo, ai stil! s-au adunat pentru a viziona imagini surprinse de camerele de supraveghere din studioul emisiunii. Aceste înregistrări ar putea oferi dovezi concrete și definitive cu privire la presupusul incident.

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului Bravo, ai stil!, a făcut anunțul surprinzător în timpul filmărilor.

" Avem imagini!", a exclamat Ilinca, atrăgând atenția tuturor participanților că momentul adevărului va fi dezvăluit și că misterul va fi soluționat în ediția din această seară a show-ului.

Momentul adevărului despre presupusul incident si acuzațiile aduse de Alexandra contracandidatei sale le veți putea afla urmărind ediția din această seară “Bravo, ai stil!”, difuzată la 19:00, la Kanal D2.

Reamintim că reality show-ul „Bravo, ai stil!” va fi difuzat începând din 12 iulie, la Kanal D! Emisiunea care inspiră milioane de oameni prin spectacolul stilistic, evoluția concurentelor, expertiza juraţilor şi strălucirea unei emisiuni unice în România, va putea fi urmărit ă din 12 iulie, de miercuri până vineri, de la 22:30, la Kanal D.