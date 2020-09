In editia din aceasta seara a emisiunii, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, Andreea Tonciu intra in vizorul lui Maurice Munteanu. Se pare ca juratul are imunitate la intepaturi si o pune la punct pe concurenta. De altfel, Maurice desfiinteaza stylingul vedetei pe care il poarta in aceasta editie, lucru are o deranjeza vizibil pe aceasta.

“Domnul Munteanu este pus aici ca, in baza experientei in moda de peste 20 de ani, la o publicatie internationala, sa spuna ce este ok si ce nu. (…) Domnul Munteanu iti spune de pe acum, pana sa ajungi in fata noastra, ca esti prost imbracata. Daca tu crezi ca este egal intre ce porti tu si ce poarta Ilinca Vandici eu nu mai am ce sa spun. Trebuie sa plec acasa”, isi incheie Maurice discursul.

Care este verdictul juratilor si daca se va ajunge la o concluzie veti putea afla urmaridn editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D!