“Bravo, ai stil!”– Iris si Jasmine, la cuțite: “Putea să facă orice își dorea ea, dar să nu-l implice în mod direct”

Pentru fanii emisiunii "Bravo, ai stil!", ediția de astăzi, difuzata la 19:00, la Kanal D2, vine cu o dezvăluire surprinzătoare. Iris și Jasmine, două dintre concurente, se află în centrul unei controverse aprinse legate de acuzațiile aduse de Jasmine lui Iris, conform cărora aceasta din urmă ar avea ajutor din partea profesorului său în alcătuirea styling-urilor prezentate în cadrul competiției.

" Eu nu vreau să mă angajez în vreo discuție sau să fiu vreo secundă asociată cu astfel de persoane, nici măcar în contradictoriu nu îmi doresc. Nu spun că a denigrat pe cineva, dar mi se pare o lipsă de respect... Putea să facă orice își dorea ea, dar să nu-l implice în mod direct pe domnul profesor", a răspuns Iris cu lacrimi in ochi, la acuzațiile făcute de Jasmine.

Pe de altă parte, Jasmine a fost vehementă, susținând afirmațiile acuzatoare la adresa lui Iris.

"A sta am spus și îmi susțin afirmația. Nu am vrut să jignesc pe nimeni, nu are legătură cu dansul, ci cu faptul că tu acuzi concurente că ar fi ajutate, că eu am acest avantaj față de celelalte concurente, că aș fi ajutată și prin faptul că știu mai multe persoane din online, că am acces la anumiți designeri".

Întreaga situație a generat o polarizare a concurentelor și a publicului, iar ediția de astăzi va oferi o perspectivă mai amplă asupra acestui conflict. Telespectatorii vor avea ocazia să afle mai multe detalii despre acuzațiile aduse lui Iris și să urmărească discuția dintre cele doua concurente de la “Bravo, ai stil!”.

Nu ratați ediția de astăzi a emisiunii "Bravo, ai stil!", difuzată la 19:00, la Kanal D2 pentru a afla mai multe despre controversa dintre Iris și Jasmine și pentru a fi martorii evoluției acestei situații tensionate.