BREAKING NEWS! Au fost anunțate noi restricții în România! Ce a decis Guvernul

Conferință de presă la Palatul Victoria, după ședința de Guvern de joi seara, 25 martie. Premierul Florin Cîțu, secretarul de stat Raed Arafat, miniștrul Sănătății Vlad Voiculescu, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu și al Afacerilor Interne Lucian Bode susțin declarații de presă de la ora 20.00.

Florin Cîțu:

Ei vor anunța noile restricții care vor fi luate în România, în contextul creșterii numărului de cazuri de coronavirus.

- În această săptămână am avut mai multe întâlniri, cu prefecţii, cu Asociaţia Municipiilor, cu toate cultele din România, cu reprezentanţii din retail. În urma acestor discuţii şi discuţii cu MS şi Comitetul de Specialitate, astăzi în şedinţa de Guvern am luat câteva decizii în şedinţa de Guvern care vor ajuta la reducerea efectelor pandemiei. Aceste decizii au fost adoptate prin hotărâre de Guvern şi vor fi prezentate de secretarul de stat Raed Arafat.

-Am adoptat cateva masuri pentru mediul de afaceri. Pentru HORECA, perioada de scutire cu 90 de zile se prelungeste. Rambursare TVA pana la inceputul anulului 2021, masura care va ajuta companiile. Am alocat sumele necesare pentru tichetele de masa, minerii care erau in greva foamei din Suceava. Vom trimite în acest weekend inca 50.400

doze de vaccin catre Republica Moldova. Ne asteptam sa avem 2,4 milioane de doze la finalul lunii martie.

Raed Arafat, declarație de presă[Sursa foto: Captura Video]

Raed Arafat:

- Unde incindenta e peste 4 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, urmeaza ca in zilele de vineri, sambata duminica, circulatia sa fie permisa doar pana la 20.00 si nu pana la 22.00. Activitatea operatorilor economic, până la ora 18.00.

Revenirea asupra măsurilor, când scade rata de infectare sub 3,5. Dacă incidența depășește 7,5, măsurile sunt valabile pe toată durata săptămânii.

- Sâmbătă și duminică (26,27 martie) se va permite circulația până la ora 22.00 pentru sărbătoarea Pesah. Noaptea de 3/4 aprilie va fi permisă circulația între 20.00-02.00 pentru participarea la slujbele de Paștele catolic.

- Pentru Paștele ortodox, 1 și 2 mai nu vor fi limitări, dar nu vor apărea aceste modificări în HG pentru că aceasta e valabilă până în 14 aprilie.

- Se suspendă activitatea în sălile de sport/fitness, în localitățile în care rata de infectare este mai mare de 4, se reia activitatea când incidența scade sub 3,5 la mie.

- A fost adoptată o nouă listă a țărilor din zona galbenă. Marea Britanie nu mai este pe listă, se va putea călători fără carantină din UK spre România.

Lucian Bode:

- Pentru operatorii economici care încalcă restricțiile se va închide sediul principal sau secundar pentru 15 sau 30 de zile. Aplicarea scestei sancțiuni se va materializa prin afișarea în prima fază în sediul principal a anunțului că activitatea este suspendată.

- Dacă acestea continuă să își desfășoare activitatea, se va aplica sigiliu. Îndepărtarea sigiliilor poate fi faptă penală. Vom stabili și instituțiile chemate să aplice aceste prevederi.

- Dacă acestea continuă să își desfășoare activitatea, se va aplica sigiliu. Îndepărtarea sigiliilor poate fi faptă penală. Vom stabili și instituțiile chemate să aplice aceste prevederi. Îmi doresc ca în cel mai scurt timp aceste reglementări să fie publicate în Monitorul Oficial și să poată fi aplicate, pentru a limita la minimum posibil răspândirea pandemiei.

