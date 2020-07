In articol:

Fiul celebrului afacerist, Georgică Cornu, a fost reținut noaptea trecută pentru furt din mall-urile timișorene. Andrei Cornu, fiul afaceristului, nu a fost singur, ci alături de alți trei prieteni.

Potrivit Pressalert, cei patru hoți au furat mai multe haine de firmă pe 30 iunie. Prima lovitură a fost dată într-un magazin din Shopping City Timișoarea, de unde au luat marfă de 10.000 de lei, menționează sursa citată. Cea de-a doua spargere a avut loc la Iulius Mall, în magazinul aceleiași firme, de unde au luat marfă de 4000 de lei.

Fiul milionarului care odată era numit „regele asfaltului din Banat”, s-a ocupat de transportul infractorilor și a mărfii furate.

Fiul afaceristului Georgică Cornu, reținut pentru că a furat haine din mall. Comunicatul integral al poliției

„La data de 03 iulie a.c., polițiștii Secției 4 au reținut 4 tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani,bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 30 iunie a.c., polițiștii timiseni au fost sesizați cu privire la faptul că după ora 18:00, au fost sustrase mai multe articole vestimentare din doua societăți comerciale de pe raza municipiului Timișoara. Dintr-o societate comerciala situata in Calea Sagului din municipiu, au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 10.000 de lei, iar din cea de-a doua societate situata in Piata Consiliul Europei au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 4000 de lei. În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Secției 4, au fost identificati 2 băieți de 20 de ani și două fete de 24 și 25 de ani, bănuiți de comiterea faptelor. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș”, a anunțat Poliția Timiș.