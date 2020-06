In articol:

Jador, lovitură dură dată de procurori dupa bataia de la Mamaia! Situația se complică pentru Jador și Mario Fresh la două zile de la scandalul și bătaia primite în parcarea unui club din Mamaia.

Jador și Mario Fresh au fost agresați de mai mulți indivizi duminică dimineața, la 4:30. Cei doi artiști se pregăteau să plece din club când mai mult indivizi s-au năpustit asupra lor. De față era și Alexia Eram. Se pare, însă, că scandalul a pornit de la Jador, care s-a luat la ceartă cu indivizii, iar la miljloc a fost prins Mario doar pentru că a încercat să intervină între el și unul dintre agresori.

Citeste si: Jador, prima apariție după ce a fost luat la bătaie în Mamaia. Ce spune despre agresori: „Am fost atacați de...”

Citeste si: Dezvăluiri! De ce ar fi luat bătaie Jador și Mario Fresh, de fapt, după ce au plecat din clubul din Mamaia! Totul a pornit de la o femeie: „Bă, Jador, cine te crezi?”

Citeste si: Primele imagini cu bătaia în care au fost implicați Jador și Mario Fresh! Manelistul a dat primul pumn în scandalul de la Mamaia

Jador, lovitură dură dată de procurori dupa bataia de la Mamaia! În imaginile surprinse la fața locului se vede cum Jador era extrem de agitat, iar Mario Fresh îl „împingea” de la spate pentru a pleca de acolo. Din păcate, situația a escaladat și după loviri repetate la fața locului au venit atât polițiștii, cât și ambulanțele. Până la urmă, totul avea să se termine la sediul Poliției Mamaia, acolo unde doar artiștii au venit inițial să dea declarații, în schimb agresorii ”ar fi spălat putina” imediat.

Jador si Mario Fresh, șoc după bătaia din club! Ce au decis procurorii? ”Este dureros și dur ce se întâmplă”

Jador si Mario Fresh, șoc după bătaia din club! Ce au decis procurorii? După audieri, procurorii au luat o decizie preliminară și anume de a încadra fapta la loviri și alte violențe, motiv pentru Jador să dea și o declarație în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, asa, dintr-o data, în parcare, sa vina niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jador si Mario Fresh, șoc după bătaia din club! Ce au decis procurorii?Motivul pentru care au fost rechemați la audieri

Jador si Mario Fresh, șoc după bătaia din club! Ce au decis procurorii? Acum însă, la această oră, se detonează însă bomba. Jador a primit o lovitură dură de la procurori în scandalul de la Mamaia. Conform unor surse judiciare cei patru indivizi care l-au atacat pe el și pe Mario Fresh au fost identificați în moment și, în urma studierii situației, încadrarea faptei a fost schimbată, de la loviri și alte violența la... încăierare (n.r. Articolul 198 Noul Cod Penal actualizat în 2020). În atari condiții, se pare că atât Jador, cât și Mario Fresh ar fi fost rechemați la alte audieri, dar ei, în primă fază, au refuzat să plece spre Constanța, motivând că nu ar avea timp deocamdată.