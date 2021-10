Brigada Dubai! Corina lui Reghe s-a ”antrenat” cu devoratoarea de fotbaliști a Serbiei?! Imagini fabuloase cu românca și modelul care a ”spart casa” unui fotbalist de la Real Madrid! EXCLUSIV

In articol:

Corina, femeia care urmează să aibă un copil cu Laurențiu Reghecampf, a locuit o bună perioadă de timp în Dubai, acolo unde, se spune, l-ar fi întâlnit prima dată pe soțul Anamariei Prodan. Acolo, ea s-a învârtit într-un anturaj de fete descurcărețe din Europa, venite în Dubai pentru a petrece timp de calitate prin cluburile de aici.

Prietena Corinei flirta cu Jovic de la Real Madrid, în timp ce logodnica povestea presei cât de mult se iubesc

Una dintre fetele cu care Corina s-a fotografiat la o astfel de petrecere se numește Dragana Banic, un model internațional de origine sârbă, este considerată în țara ei de origine o adevărată devoratoare de fotbaliști.

Dragana are tot 29 de ani, exact precum Corina, iar în urmă cu 2 ani a reușit să-i ”spargă casa” atacantului Luka Jovic, pentru care Real Madrid a plătit 60 de milioane de euro.

Presa sârbă a relatat la vremea respectivă că Luka avea o relație cu un at model, Sofia Milosevic.

Corina Bilcon s-a fotografiat la Dubai cu Damiana Benic, devoratoarea de fotbaliști a Serbiei [Sursa foto: Foto: Time Out Dubai/ITP Images]

”Luka a întâlnit-o pe Dragana prin intermediul unui prieten comun și a plăcut-o din primul moment. Au făcut schimb de numere de telefon și au început să vorbească. Flirtul a avut loc pe vremea când Sofia dădea declarații în presă și spunea cât de mult de mult se iubesc, ea și Luka”, a relatat un apropiat în presa sârbă.

Amica româncei Corina, relații intime într-un show de televiziune

Planul a ieșit iar Luka s-a despărțit de Sofia și s-a cuplat cu Dragana, deși aceasta avea un trecut mai mult decât controversat. Mai precis, prietena Corinei, a devenit celebră în Serbia după ce a participat la un reality-show numit ”Cupluri”, în timpul căruia a recunoscut că a avut relații intime și chiar a făcut schimb de parteneri cu alte fete din casă.

Aici, ea l-a întâlnit pe Sasa ”Dani” Crucic, o fostă glorie a fotbalului sârb, care a fost și el concurent și pe care l-a rugat să-i facă cunoștință cu jucători mai tineri.

Dragana Benic a fost și ea atrasă de Dubai

”Dani, trebuie să mă duci în oraș, să-mi faci cunoștință cu niște fotbaliști. Am nevoie de asta. Dar unii pentru mine, știi tu ce-mi place”, i-ar fi spus Dragana lui Crucic, conform presei sârbe.

Până la urmă, lucrurile s-au întâmplat din nou exact așa cum a vrut modelul. Înainte să se combine cu Jovic, ea s-a iubit cu alți doi jucători în vogă din Serbia: Nemanja Radinojic de la Benfica Lisabona și Sasa Lukic de la Torino.

Din nefericire pentru ea, relația cu atacantul lui Real Madrid nu i-a ieșit atât de bine, pentru că la scurtă vreme după ce s-a aflat de relația dintre Dragana și Jovic, acesta s-a întors la fosta iubită și chiar a lăsat-o însărcinată.

S-a angajat la o benzinărie și primea bacșișuri de 100 de euro pe zi: ”Bărbații salivau după mine”

Dragana Banic s-a născut într-o localitate rurală de lângă Belgrad, într-o familie fără posibilități financiare, iar primul ei job a fost de casier la o benzinărie. Ea a declarat într-un interviu că și-a pierdut virginitatea la 18 ani și că până atunci nu a fost deloc interesată de bărbați, considerându-se lesbiană.

”După ce am terminat șocala, am început să lucrez într-o benzinărie. Acolo, bărbații erau tot mai nesimțiți, salivau efectiv în fața mea. Primeam bacșișuri mari, numere de telefon, iar eu mă gândeam doar la el (primul ei iubit, n.r.). Am ajuns să câștig 100 de euro pe zi din bacșișuri, pentru că bărbații înnebuneau când mă vedeau. Toți se uitau la mine ca la un obiect. Asta m-a transformat dintr-o fată naivă într-o bestie”, a povestit Dragana, care, după această experiență, a aplicat la o agenție de moddelling iar în scurtă vreme a plecat la Paris.

Dragana Benica crezut despre ea că este lesbiană

Dragana Banic și Corina Bilcon au fost fotografiate împreună la o ”petrecere cu perne”, care a avut loc în urmă cu 6 ani la un club VIP din Dubai. La eveneniment au participat mai multe modele, mai ales din România și Republica Moldova precum și din Europa de Est sau Statele Unite, aflate la acel moment în Dubai.