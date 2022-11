Brigitta Gheorghe, singurul artist român care a colaborat cu rapperul Snoop Dogg: „Este o mândrie"

In articol:

Brigitta Gheorghe, actuala concurentă în emisiunea culinară, este singura persoană din România care a avut o colaborare cu celebrul artist, Snoop Dogg. Brigitta Gheorghe este concurentă în cel de-al 10-lea sezon al emisiunii culinare, însă, înainte de a-și descoperi dragostea pentru bucătărie, Brigitta Gheorghe a cochetat cu muzica.

Brigitta Gheorghe, în vârstă de 33 de ani, este participantă sezonului 10 al emisiunii culinare, însă bucătăria nu a fost dintotdeauna principala ei pasiune. Concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu a devenit cunoscută pentru pasiunea ei pentru muzică. Numele ei de scenă a fost „Brighi” și a început să cânte de la vârsta de 9 ani. Artista a reușit să aibă colaborări importante în industria muzicală, însă cea mai impresionantă colaborare a avut-o cu celebrul rapper Snoop Dogg.

Brigitta Gheorghe a colaborat cu HaHaHa Production, casa de producție a lui Smiley, care a produs single-ul pentru rapperul american. S-a remarcat și în colaborări cu Pacha Man, cu melodia „Ce te faci”, cu Speak și Cabron în „Prada de război”, și a compus piesa „Invizibila orchestrată” a lui Gabriel Băruța.

Brigitta Gheorghe, prima cântăreață din România care a colaborat cu rapperul Snoop Dogg

În urmă cu 10 ani, Brigitta Gheorghe, concurenta de la emisiunea culinară, a lansat o piesă alături de celebrul rapper, Snoop Dogg. Artista a fost aleasă să cânte piesa „Play me like a violin”, în urma unei preselecții, însă ceea ce nu știa era faptul că o strofă va fi cântată de Snoop Dogg.

Brigitta Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă nu a comunicat niciodată cu el, artista a reușit să își îndeplinească un vis, pe care mulți artiști români îl au, acela de a colabora cu o vedetă internațională.

„ În urma unei preselecții, am fost aleasă să cânt pe melodia «Play me like a violin». Inițial, s-a speculat că va fi un featuring cu Ludacris, dar pe parcurs a ajuns strofa lui Snoop Dogg pe această piesă. Pentru mine este o mândrie să fiu singurul artist român care a colaborat cu Snoop Dogg. Din păcate, nu am comunicat direct cu el, însă, pentru mine, faptul că ne-a ascultat piesa deja înseamnă mai mult decât un vis împlinit”, a povestit Brigitta Gheorghe, pentru Spynews.

De ce a renunțat Brigitta Gheorghe la muzică?

Chiar dacă artista și-a cunoscut succesul prin intermediul muzicii, Brigitta a renunțat la muzică pentru bucătărie.

„ Ba nu mai răspundeau la telefon cei care trebuiau să termine piesele, ba nu intrau piesele la radio, ba mă trădau unii, ba alții, ba nu se urcau bine piesele pe YouTube, ba îmi dădeau ban, fără motiv, ba eram prea grasă, ba eram prea slabă, ba vorbeam prea cu accent ardelenesc, ba eram prea unguroaică, ba prea plictisitoare, ba eram prea altcineva, ba eram prea eu. Stop! Pauză. Nu merită nimeni asemenea tratament. Muzica e artă, trebuie să fie făcută cu drag, ca orice altceva. Am avut nevoie să iau o pauză. Bucătăria mi-a vorbit, m-a chemat și am auzit-o abia când am pus muzica pe mute”, a explicat Brigitta Gheorghe, pentru sursa citate.

Brigitta Gheorghe [Sursa foto: Instagram]