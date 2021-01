In articol:

Soția lui Florin Pastramă, Brigitte Pastramă, a declarat faptul că a fost infectată de două ori până acum cu virusul provenit din China. De asemenea, potrivit celor declarate de frumoasa brunetă, se pare că soțul ei a avut o formă mai gravă a bolii și a fost nevoie să stea internat în spital.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Brigitte și Florin Pastramă au vorbit despre experiența pe care au avut-o ei cu virusul COVID-19. Se pare că starea de sănătate a omului de afaceri s-a înrăutățit la un moment dat. Bărbatul s-a simțit extrem de rău, după infecția cu noul coronavirus.

Ba chiar mai mult, soțul lui Brigitte Pastramă a avut dificultăți de respirație și, astfel, a fost nevoie să ajungă pe mâinile medicilor de la Spitalul Elias.

Brigitte și Florin Pastramă au avut de două ori coronavirus

Deși susține că nu s-a testat,Brigitte Pastramă este absolut sigură că a contractat virusul COVID-19 de două ori, o dată în luna martie și a doua oară la sfârșitul lunii august. Florin Pastramă s-ar fi infectat și el atunci, dar starea lui de sănătate a fost mai precară.

Brigitte Pastramă a fost infectată de două ori cu noul coronavirus! Ultimele detalii despre starea de sănătate a soției lui Florin Pastramă[Sursa foto: Facebook]

‘Am făcut de două ori Covid. Eu am avut în martie, la sfârșit. Atunci era pe la începutul pandemiei, nu am știut că era Covid. Am făcut iar amândoi, pe 14 august. De data asta, ne-am infectat amândoi. Am zăcut împreună 2 zile, am transpirat foarte tare, el a tușit o noapte întreagă, am fost foarte obosiți.

Nu ne-am făcut testele. Eu am avut simptome mai grave a doua oară. Florin a crezut ca moare, am chemat salvarea și l-au dus la spitalul Elias, unde a urmat protocolul de tratament de acolo”, a spus Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni televizate.

Florin Pastramă, internat la spital din cauza virusului COVID-19

Soțul lui Brigitte Pastramă mai declară faptul că nu putea să respire, însă și-a revenit destul de repede după experiența neplăcută.

‘Nu puteam să mai respir, mi-au dat tratament de la spital, l-am luat acasă. A doua zi am chemat iar salvarea și nu au mai venit, au zis că nu mai au salvări și sunt caz ușor’, a spus bărbatul la Antena Stars.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a mai adăugat faptul că vrea să se vaccineze anti-COVID-19.