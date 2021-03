Brigitte Pastramă a fost la un pas de moarte! Prin ce clipe grele a trecut vedeta, după infectarea cu COVID-19: „Mi-a fost rău, am zis că mor”

In articol:

Din cauza infectării cu COVID-19, Brigitte Pastramă a avut probleme serioase de sănătate. Mai exact, frumoasa vedetă a trecut prin momente extrem de dureroase din cauza unei bacterii. Potrivit spuselor sale, afecțiunea gravă a apărut odată cu infectarea cu noul coronavirus. Vedeta și-a deschis sufletul în fața soacrei sale și i-a dezvăluit prin ce clipe critice a trecut.

„Era o bacterie pe care am făcut-o de când am avut Covid, s-a activat atunci. 50% din oameni au acea bacterie care produce meningită dacă nu o tratezi. De asta mă durea capul atât de rău. Se activează după Covid. Și noroc că mi-am făcut analizele. Deasta mă lua și inima, și capul, de la bacteria aia. Mi-a făcut tomograf, mi-a făcut la inimă, mi-a făcut și ecografie. Totate analizele mi-au venit perfect, dar tot am acea bacterie”.

De asemenea, Brigitte Pastramă a mai precizat că a manifestat dificultăți de respirație și leșin. Din fericire, fosta concurentă de la „Ferma” a reușit să primească tratamentul potrivit.

Brigitte și Florin Pastramă[Sursa foto: Facebook]

Brigitte și Florin Pastramă, infectați cu COVID-19

În cadrul unei emisiuni de televizine, vedeta a mărturisit că a contractat virusul de două ori. Prima dată în luna martie, apoi, la sfârșitul lunii august. Mai mult, din cauza dificultăților, Florin Pastramă a ajuns de urgență la spital.

„Am făcut de două ori Covid. Eu am avut în martie, la sfârșit. Atunci era pe la începutul pandemiei, nu am știut că era Covid. Am făcut iar amândoi, pe 14 august. De data asta, ne-am infectat amândoi. Am zăcut împreună 2 zile, am transpirat foarte tare, el a tușit o noapte întreagă, am fost foarte obosiți. Nu ne-am făcut testele. Eu am avut simptome mai grave a doua oară. Florin a crezut ca moare, am chemat salvarea și l-au dus la spitalul Elias, unde a urmat protocolul de tratament de acolo”.