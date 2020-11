Brigitte Pastramă a luat o nouă decizie în ceea ce privește relație cu Florin! "Avem reguli pe care noi..."

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Cuplul Brigitte-Florin Pastramă trece prin momente dificile, după ce bărbatul a avut o ieșire nervoasă în văzul tuturor. De atunci, frumoasa brunetă este indecisă în ceea ce privește relația cu soțul ei. Cu toate acestea, vedeta i-a pus mai multe reguli omului de lângă ea, tocmai pentru a avea o căsnicie lipsită de griji.

Brigitte Pastramă, decizie importantă în relație

Discuțiile aprinse între Brigitte și Florin sunt cunoscute de o țară întreagă, însă, se pare că cei doi îndrăgostiți vor ca relația lor să aibă parte de mai multe momente plăcute. Cu toate acestea, frumoasa brunetă i-a propus soțului ei un set de reguli de care ar trebui să țină cont pentru o relație lipsită de griji. Vedeta i-a sugerat lui Florin să vorbească pe un ton mai calm și să nu mai țipe atât de des.

„Poți să vorbești frumos, nu să urli la mine, avem reguli pe care noi le-am stabilit astăzi dimineață. În primul rând să nu urli la mine, niciodată în viața ta. Vrei ca să fie bine între noi? Hai să facem să fie bine.”, i-a spus Brigitte soțului ei.

Brigitte Pastramă și Florin[Sursa foto: Captură YouTube]

Totodată, Florin Pastramă susține faptul că el nu este o fire agresivă, ba chiar se declară un om foarte calm. Problema ar fi la soția lui, care s-ar certa din secundă în secundă.

„Eu sunt foarte calm, dar dacă ar fi după Brigitte m-aș certa în fiecare secundă, dar eu sunt o fire mai calmă. Dar tu vii la mine și spui că de 1 an de zile țip la tine și fac urât...Păi uitați-vă și voi și spuneți, Brigitte din orice țipă, asta ea, am înțeles, am acceptat.”, a spus Florin Pastramă.