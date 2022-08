Brigitte Pastramă a văzut moartea cu ochii! Cum a reușit să scape, ca prin minune, din mâinile fostului soț: "M-am gândit ca la 18 ani fetița mea să aibă o explicație, nu să mă viziteze la mormânt!"

In articol:

Brigitte Pastramă a rememorat amintiri dureroase de pe vremea când era căsătorită cu Ovidiu Torj, tatăl fetiței sale.

Invitată recent în cadrul podcastului moderat de Liviu Chiriță , bruneta a dezvăluit că a fost la un pas să fie omorâtă de fostul soț , chiar în propria locuință.

Brigitte Pastramă: "M-a bătut foarte tare. Ăsta o să mă dea cu capul și o să mor, m-am gândit eu, în sinea mea!"

Brigitte Pastramă a recunoscut că a avut un mariaj controversat cu Ovidiu Torj, tatăl fetiței sale. Bruneta a povestit că nu de puține ori s-a rugat pentru viața ei, crezând că va fi omorâtă. La un moment dat, însă, după o bătaie cruntă, și-a făcut curaj și a fugit: "Construiam terasa în fața restaurantului și eu trebuia să mă duc după marfă. Am pus apă în cadă și din greșeală m-am culcat. A venit vecina de jos, stăteam la bloc. A sunat la sonerie și a răspuns soțul meu: "Bă, nu te mai las să faci baie, că uite, ai inundat". Și eu am zis -eram foarte tare în gură- "Nu-mi zici tu mie ce să fac!". Mamă, și a tăbărât pe mine, a început să mă bată. Mă bătea 1/1. La un moment dat nici nu l-am mai văzut cum era el. Am văzut un om cu ochii roșii, l-am văzut altfel pe soțul meu de atunci, pe tatăl Sarei. A început să mă bată că i-am răspuns obraznic.

Ovidiu Torj, fostul soț al lui Brigitte Pastramă

El, trezit din somn, buimac, m-a bătut foarte tare. În momentul acela m-am gândit, aveam un calorifer în spate, care era de fontă, știi cum sunt caloriferele alea de fontă foarte ascuțite? Și cum mă împingea acolo, "Ăsta o să mă dea cu capul și o să mor", m-am gândit eu, în sinea mea. Cu o noapte înainte sau două am visat că m-a omorât. Mamă, și m-am gândit: "Se întâmplă visul". În momentul acela am început să zic "Tatăl Nostru" în gând și după ce am terminat de zis i-am spus "Iartă-mă!". Eu eram o persoană mândră la vremea aceea, nu aș fi zis niciodată eu lucrul asta, de la mine. "Iartă-mă, nu mai fac, am greșit, te iubesc". Am zis cuvintele astea și în momentul în care le-a auzit a început să se retragă și deodată a zis "Ce ți-am făcut? Nu mi-am dat seama". A zis că ceva i-a întunecat mintea.

În momentul acela am fugit din casa aceea. Nu m-am mai întors niciodată acolo. Mi-am dat seama că puteam să îmi pierd viața. Am mers la IML cu hematom pe splină și fisură pe craniu. M-a luat o prietenă acasă la ea și m-a ascuns, pentru că soțul meu era un om faimos, interlop, tatăl Sarei, cunoscut în Timișoara. În momentul în care am ales să fug m-am gândit ca la 18 ani fetița mea să aibă o explicație, să pot să-i dau o explicație, de ce am fugit, nu să mă viziteze la mormânt cu o floare.", a povestit Brigitte Pastramă, în cadrul podcastului amintit.

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Captură YouTube]

"A luat un pahar, l-a spart și a zis: Hai să ne omorâm împreună!"

La scurt timp după ce l-a părăsit pe Ovidiu Torj, Brigitte l-a cunoscut pe Ilie Năstase. Tenismenul a aflat de situația ei și a vrut să-i fie alături, așa că au plecat împreună la Paris. Bruneta, spune, însă, că tatăl fetiței sale i-a urmărit fiecare mișcare. Imediat ce s-a întors în țară pentru a-și vinde restaurantul, fostul ei soț a găsit-o și a agresat-o din nou.

Mai mult, acesta i-ar fi propus chiar să se omoare împreună: "Ilie s-a îndrăgostit de mine de când m-a văzut și a vrut să mă ajute. A fost alături de mine în toată perioada în care au fost foarte multe șicane din partea fostului soț. M-a luat la Paris, am stat acolo o perioadă, departe de toate problemele. Eu m-am întors pentru că aveam acel restaurant pe care voiam să-l închiriez sau să-l vând, găsisem un client. Din păcate, în momentul în care m-am întors nu știu cum a aflat Ovidiu (tatăl Sarei) că sunt în locul ăla cu un chiriaș. A venit, l-a bătut pe chiriaș, m-a bătut, m-a dezbrăcat în pielea goală. A luat un pahar, l-a spart și a zis: "Hai să ne omorâm împreună!", a dezvăluit Brigitte Pastramă.