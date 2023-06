Brigitte Pastramă a vorbit în premieră despre Ioana Năstase: "A știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb". A povestit toate umilințele la care a fost supusă de mama copiilor lui Ilie Năstase

In articol:

Brigitte Pastramă a devenit cunoscută publicului larg în urma mariajului cu Ilie Năstase, celebrul tenismen român, însă puțini știu că nu el a fost prima ei iubire. Brigitte Pastramă a fost căsătorită cu Octavian Sfăt, om de afaceri, mariaj în urma căruia a rezultat un băiat.

La vârsta de 38 de ani, cu patru, cinci zile înainte de Crăciun, fostul soț al vedetei s-a stins din viață și a lăsat în urma lui o mare durere. Moartea primului soț a fost pentru Brigitte ca o lovitură în moalele capului. Ca femeie, a trebuit să se ocupe singură de afacerile rămase moștenire și de creșterea fiului. Oamenii din jurul ei, oameni pe care îi numește invidioși, au făcut tot ce au putut pentru a o putea înlătura de la conducere. A urmat apoi episodului închisorii, moment în care a început să caute răspunsuri tuturor necazurilor din viața ei. A început să se apropie tot mai mult de Dumnezeu și, ușor, ușor, s-a repus pe picioare.

Brigitte Pastramă o admiră pe Ioana Năstase

Brigitte Pastramă a vorbit despre fosta sa căsnicie și anume cea cu Ilie Năstase. Aceasta susține că a dus lupte grele cu mama copiilor lui, fiind unul dintre motivele pentru care cei doi au divorțat.

Totuși, Brigitte a ținut să o laude pe Ioana Năstase, pentru că a reușit să îl îndepărteze pe Ilie Năstase de fosta lui soție.

"Relația mea cu Ilie s-a terminat datorită faptului că întotdeauna el m-a pus pe locul trei și că tot timpul am fost călcată în picioare de fosta lui soție. Mai mult nu am îndurat. Ea l-a controlat și mă bucur că astăzi Ilie este astăzi cu o femeie care a știut să pună punct relației cu fosta soție. Eu am trăit un coșmar cu fosta soție, dar pentru că Dumnezeu m-a învățat să fiu smerită, am acceptat. Până la urmă nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu. De câte ori eram în contradicție cu ea, eu mergeam la biserică și mă rugam și Dumnezeu era de partea mea. Până la urmă, dacă s-a întâmplat un lucru bun în viața lui este faptul că femeia actuală a știut ce era cel mai nociv pentru ei și a știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb. Până la urmă, omul ăsta merită să fie fericit, a știut întotdeauna să își protejeze copiii, și-a susținut copiii foarte mult. Eu în momentul în care m-am despărțit de Ilie, am stat departe de Ilie, ca să nu pățească și actuala lui ce am pățit eu cu fosta.", a declarat Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă, totul despre batjocura din partea Amaliei Năstase

Brigitte a izbucnit în lacrimi când și-a adus aminte câte de umilită a fost de fosta soție a lui Ilie Năstase, cea care i-a adus pe lume copiii. Vedeta povestește printre lacrimi cât a suferit din cauză că nu era niciodată o prioritate pentru faimosul tenismen.

"Am fost foarte batjocorită peste tot. Toți prietenii lui Ilie se fereau de mine și s-au ferit ani de zile, pentru că ea tot timpul m-a denigrat în fața lor. Eu niciodată nu am putut să am în București prietenii pe care Ilie i-a avut cu ea, pentru că ea m-a batjocorit în fața lor. Eu eram soția lui Ilie și ea stătea la masă cu prietenii lui. Am avut atât de multe răutăți pe care le-am suportat. Eu eram soția lui Ilie, iar la Roland Garros stăteam afară din lojă, iar ea intra cu el și își punea verighetă cum aveam noi. Era o prostie ce mi se întâmpla, dar am suportat, pentru că am zis că e o încercare de la Dumnezeu și poate că El a îngăduit să fiu smerită.", a mărturisit Brigitte Pastramă, la În Oglindă.

