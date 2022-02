Brigitte Pastramă, anunț emoționant de ziua ei de naștere! Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Un bebe pe 2022”

In articol:

Soția lui Florin Pastramă s-a emoționant foarte tare, chiar cu ocazia zilei sale de naștere. Vedeta și-a aniversat ziua la un restaurant, cu o seară înainte să împlinească 45 de ani, alături de familie, apoi în dimineața următoare, Brigitte Pastramă a avut parte de o surpriză de proporții din partea unei fane.

Admiratoare ei i-a trimis o scrisoare, alături de mai multe cadouri, iar după ce a citit cu atenție rândurile ce se regăseau pe foaie, Brigitte Pastramă s-a emoționat până la lacrimi.

Brigitte Pastramă a primit un cadou din partea unei fane din Maramureș

O fană înfocată de-a lui Brigitte Pastramă a organizat o surpiză nemaipomenită pentru brunetă cu ocazia zilei sale de naștere. Admiratoarea din Maramureș a pus totul la punct în cel mai mic detaliu, așa că a luat legătura cu o firmă care organizează surprize la domiciliu, iar reprezentanții au mers la locuința vedetei în cel mai scurt timp.

Din partea fanei, Adriana pe numele său, Brigitte Pastramă a primit un urs mare de pluș, un aranjament floral, un tort aniversar și o mulțime de baloane, dar și o scrisoare, acolo unde fana a scris câteva lucruri ce au emoționat-o enorm pe brunetă.

Mai precis, admiratoarea i-a transmis gânduri bune cu ocazia zilei de naștere, iar în finalul scrisorii, Adriana din Maramureș i-a spus că speră ca în anul 2022 să rămână însărcinată și să facă un bebe, lucru pe care Brigitte Pastramă îl dorește din toată inima.

”Domnul să vă umple viața cu multă sănătate și iubire. Să vă încingă brațele cu putere și să vă dăruiască un bebe pe 2022. Cu toată dragostea, Adriana din Maramureș”, se regăsea pe scrisoarea primită de Brigitte Pastramă.

Cadoul pe care Brigitte Pastramă l-a primit de ziua sa [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat vedeta după ce a citit scrisoarea

Bineînțeles, Brigitte Pastramă s-a emoționat până la lacrimi după ce a citit scrisoarea, mărturisind că nu se aștepta la o asemenea surpriză chiar din partea unei fane. Vedeta a specificat că nu credea că există persoane care să facă gesturi atât de frumoase, motiv pentru care a crezut că cineva își bate joc de ea.

”Deci eu chiar n-am crezut, am crezut că cineva își bate joc de mine, n-am crezut, n-am știut că e real. M-am speriat. Vă mulțumesc din suflet. Deci nu-mi vine să cred, n-am crezut că e real. E prima dată în viață când cineva necunoscut îmi face un așa cadou”, a spus Brigitte în lacrimi, pe Instagram.

De precizat este că, în urmă cu ceva timp, bruneta a declarat că își dorește din suflet un copil cu Florin Pastramă, motiv pentru care cei doi soți au apelat la fertilizarea in vitro. La momentul respectiv, vedeta a rămas însărcinată, însă din nefericire, la doar trei săptămâni a pierdut sarcina.

"Am făcut inseminare artificială în urmă cu doi ani, după ce ne-am căsătorit, și nu a reușit. Nu ține de noi, ci de Dumnezeu. Adică la 3 săptămâni am pierdut copilul. Ne-am dorit, un an și ceva ne-am rugat.", a declarat Brigitte Pastramă, pentru Ciao.ro.

Florin și Brigitte Pastramă [Sursa foto: Instagram]