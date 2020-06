In articol:

Brigitte trece prin clip de groază. Se pare că între ea și Florin Pastramă nu curge doar lapte și miere, deși a trecut mai puțin de un an de când s-au căsătorit și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu.

În urmă cu puțin timp, Brigitte ar fi fost bătută de soțul ei, Florin Pastramă, relatează Cancan. Imediat după ce a avut loc incidentul terifiant, ea a mers la secția de poliție pentru a obține un ordin de protecție împotriva partenerului violent. În urma celor întâmplate, vedeta ar fi hotărâtă să pună punct mariajului.

În urmă cu o lună, au apărut primele zvonurile legate de divorțul dintre Brigitte Pastramă și Florin Pastramă

De o lunu au început să apară primele zvonuri conform cărora Brigitte Pastramă nu era atât de fericită în relația cu Florin pastramă, pe cât părea pe rețelele de socializare. Atunci, însă, bruneta a dezmințit zvonurile și a declarat că nu se pune problema de o despărțire.

”A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta... La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și...dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el...chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu”, a declarat Brigitte pentru WOWbiz.ro, în urmă cu nici două săptămâni.

Citeste si: CUTREMURĂTOR! Brigitte Sfăt, declarații uluitoare despre Ilie Năstase. ”Mi-a fost frică să nu moară înaintea mea! Nu aș fi suportat!”

Brigitte Pastramă, bătută și de fostul partener

Brigitte Pastramă a mai avut de-a face cu bărbați violenți. În trecut, ea a fost bătută crunt de fostul ei partener de viață, Ovidiu Torj, și a fost nevoită să-și opereze nasul în urma loviturilor primite.

“Primul implant mamar a fost in 97, (2000€) l-am shimbat de 2 ori, deoarece am nascut de doua ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie, facuta de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptura de piramida nazala in 2009, in urma faptului ca am fost agresata de tatal Sarei, (2500€). Mi s-au augmentat in 2002 buzele la Timisoara cu o bioalcamida , care mi a migrat in toata fata si s a capsulat si am reusit sa mi o scot in 2013 in Germania, la TKlinik, dr Tiklea Marian- operatia a durat 9 ore, prin laparoscopie si a fost cea mai scumpa si dificila(10.000€).”, a explicat Brigitte Pastramă.