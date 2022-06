Brigitte Pastramă, declarații șocante despre divorț! Bruneta îl acuză pe Florin Pastramă de violență: „Ziua în amiaza mare, de atâtea ori”

In articol:

Vestea că Florin și Brigitte divorțează a picat ca un trăsnet pentru showbiz-ul românesc și a luat prin surprindere pe toată lumea. Nu cu mult timp în urmă, bruneta a anunțat că mariajul de trei ani cu afaceristul a ajuns la final, hotărând să pună stop căsniciei, susținând că a fost târâtă ”într-o mocirlă” timp de trei ani.

De asemenea, recent, Brigitte a venit cu noi declarații despre divorț, acuzându-l pe Florin Pastramă de violență. Totodată, bruneta a povestit un episod petrecut în căsnicia sa, care a marcat-o. Iată ce a declarat vedeta!

„Am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut”

Brigitte Pastramă a decis să pună stop relației cu Florin Pastramă, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de trei ani.

Întrebată care ar fi motivele pentru care a hotărât să meargă pe drumuri separate, bruneta nu s-a dat înlături din a povesti concret ce s-a întâmplat, explicând că a dorit să pună capăt acestei ”mocirle” în care a fost târâtă de când a ales să se căsătorească cu afaceristul.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.(...) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea.(...) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru un post TV.

De asemenea, Brigitte a mai povestit că violența ar fi una dintre cauzele care au condus la divorț, amintind despre episodul în care Florin a pus-o la pământ într-o parcare din Capitală, apoi a fost agresată fizic de către cel ce îi era partener de viață.

Bruneta a mai precizat că acestea sunt niște lucruri foarte urâte, mai ales că s-au repetat, ba chiar au fost făcute fără niciun regret, spune ea.

„De exemplu, ieri mi s-a stricat frigiderul și au venit doi oameni să-l repare. M-au întrebat „Nu vă supărați, era făcătură episodul ăla în care vă târa prin parcare și vă bătea?”. Și multă lume mă întreabă. Ce mi-a făcut fostul meu soț Ilie a făcut-o în ascuns... că m-a înșelat, dar să faci așa ceva ziua în amiaza mare, de atâtea ori și fără niciun regret. E cel mai urât lucru. Nu-i genu care să înșele, dar s-au întâmplat alte lucruri, care m-au făcut să opresc tot.(...) Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea, niciunde. Florin nu mai există! ”, a mai spus vedeta.

Brigitte și Florin Pastramă