Brigitte Pastramă, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre scandalul cu măștile contrafăcute: "Am atras această nenorocire asupra noastră"

Brigitte și Florin Pastramă au fost plasați sub control judiciar, după ce au fost acuzați că vindeau măști contrafăcute. Vedeta de televiziune face primele declarații despre întregul scandal.

Brigitte Pastramă, declarații despre scandalul cu măștile

Brigitte Pastramă a fost acuzată că vindea măști de protecție contrafăcute.

Chiar au fost efectuate și percheziții la domiciliul vedetei de televiziune, iar după ce a avut loc audierile, s-a luat decizia ca soții Pastramă să fie puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bruneta face primele declarații despre întreg scandalul. Susține că totul s-a interpretat greșit și că ea credea că tot ce făcea era legal. Ba chiar mai mult, aceasta susține că nu a obținut o sumă prea mare din punerea la vânzarea a măștilor fake.

„Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele.

Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo.

Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă, pentru o emisiune de televiziune.