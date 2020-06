Brigitte Pastramă: Motivul divorțului de Ilie Năstase a fost fiul meu

In articol:

Brigitte Pastramă, dezvăluiri șocante despre fiul ei! Soția lui Florin pastramă susține că s-a despărțit de fostul soț, tenismenul Ilie Năstase. După doi ani de zile, vedeta a dezvăluit că i-a fost rușine să recunoască până în acest moment. Amintim că luni dimineața, Brigitte Pastramă s-a prezentat la Poliție și a acuzat că a fost agresată de fiul ei și de prietenii lui, afirmând și că tânărul cosumată substanțe interzise, nu a fost unul singular.

Vedeta susține că fiul ei, în vârstă de 19 ani, se droghează de la vârsta de 14 ani. Problema cu drogurile a băiatului ei ar fi influențat negativ căsnicia Brigittei cu Ilie Năstase.

„Fiul meu se droghează de la 14 ani. L-am internat și la dezintoxicare. Anturajul l-a adus în halul acesta. Nu am ce să-i mai fac. I-am dat niște bani care i se cuveneau, după ce am vândut un imobil. Am vrut să-i cumpăr casa lui, dar erau prea puțini bani. Eu nu îl mai primesc în casă. Vine cu prietenii lui și se îmbată, consumă ce consumă fără să știu. Motivul divorțului meu de Ilie Năstase a fost fiul meu, pentru că eram mereu chemați la Poliție. Mi-a fost rușine să spun până acum”, a declarat Grigitte pentru revista VIVA.

Potrivit Cancan, Robert Sfăt a furat la un moment dat mașina pe care mama lui a cumpărat-o și i-a distrus-o circulând cu ea cu frâna de mână trasă.

”A furat Volkswagen-ul la care Brigitte încă plătește rate. A terorizat-o cu comportamentul lui. Dacă nu intervenea Florin Pastramă, cred că se termina și mai rău. Din câte știu, ea se plânge că îi fură bani și parfumuri din casă, pentru a-și cumpăra droguri. Are probleme mari cu substanțele. De data aceasta, Brigitte s-a săturat și vrea să-l lecuiască. Cred că i s-a întocmit dosar penal pentru condusul sub influența drogurilor și a alcoolului”, a declarat o persoană din anturajul vedetei, pentru sursa mai sus citată.

Robert Sfăt susține că nu îi place să facă „ilegalități”, iar o parte din vină o aduce asupra mamei lui, care ar eo părere eronată despre el.

„Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a mai spus Robert Sfăt, după scandalul cu Brigitte Pastramă. (Citeste si: ȘOCANT! Ce a spus fiul lui Brigitte la Poliție după ce a fost acuzat că și-a bătut mama și i-a furat mașina! ”Nu mă cheamă Pastramă, sunt un orfan exportat la București de la 14 ani”)