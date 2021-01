Brigitte Pastramă, din nou însărcinată? Aparițiile cu care și-a pus fanii pe gânduri

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au vorbit de multe ori despre posibilitatea de a face un copil împreună. Cei doi iau în considerare posibilitatea de a deveni părinți, motiv pentru care s-au entuziasmat atunci când au crezut că bruneta este însărcinată. În perioada sărbătorilor, Brigitte Pastramă a pus câteva kilograme în plus.

Greutatea brunetei începe să fie tot mai vizibilă, iar fanii au observat imediat diferențele în pozele postate pe rețelele de socializare, dar și faptul că nu s-a mai pozat la fel ca înainte.

Cei doi soți au luat în calcul o posibilă sarcină, însă așteptările lor au fost zdruncinate. Pentru a fi sigură, Brigitte pastramă și-a cumpărat un test de sracină, iar rezultatul a fost unul negativ. „Eu credeam că sunt însărcinată, dar de fapt, aveam colăcei, iar lui îi lipseau pătrățelele”,a declarat Brigitte Pastramă, la un post de televiziune.

Brigitte Pastramă își dorește un copil cu soțul ei, Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Jador, mărul discordiei dintre Brigitte și Florin Pastramă!

Florin Pastramă nu se poate stăpâni atunci când bărbații par interesați de soția lui. Invitați în platoul unui show de televiziune, Brigitte Pastramă a povestit despre un moment în care soțul ei a răbufnit din cauza lui Jador. (Citeste si:Brigitte Pastramă a șocat pe toată lumea cu ultima intervenție estetică. Florin Pastramă: „Nu avea nimic, avea o buză umflată”)

„Mi-a făcut-o urât de tot. Am postat ceva cu Jador și eu am ales o melodie de fundal, iar el a făcut semnul ălă de pupic, că am găsit eu melodia aceea și el (nr.Florin) a luat telefonul, a văzut și a început să vorbească cu Jador, că noi eram atunci certați de vreo două zile. L-a făcut pe Jador terci și varză. Îți dai seama ce rușine”, a povestit Brigitte Pastramă.

Spre apărarea sa, Florin Pastramă a mărturisit că nu i-a plăcut deloc cum Jador a abordat situația, după ce l-a confruntat cu privire

la footgrafia pe care a făcut-o cu soția lui.

„Dacă a fost la un eveniment cu mai multă lume, de ce a făcut poză doar cu el și nu cu toți. Eu l-am întrebat de ce i-a dat pupic nevesti-mii și el mi-a spus: „Cred că glumești”. Putea să spună: „Frate, stai liniștit, am dat din respect sau ceva”. Mai spun încă odată, nu îi mai dați mesaj lui Brigitte pentru că vorbiți cu mine”,a spus Florin Pastramă.