In articol:

Brigitte Pastramă e îngrozită că i se va pune un cip în creier, la fel ca întregii omeniri. Adeptă a teoriei conspirației, Brigitte e convinsă că rețeaua de sateliți a afaceristului Elon Musk este un pericol mai mare decât coronavirusul. ( vezi ce se întâmplă cu afacerea lui Brigitte

Citeste si: Brigitte si Pastrama divorteaza! O persoana apropiata de cei doi a rupt tacerea: "Vor sa..."

Citeste si: VIDEO | Brigitte și Florin Pastramă, afacere de familie. Ce bunătăți le pregătesc clienților

Citeste si: Cutremur în showbiz: Ioana și Ilie Năstase divorțează! Aveau nunta plănuită!

„Acest miliardar adept al agnosticismului ( nu accepta nici o putere superioara, Dumnezeu, zeitate) declara ca noi vom putea avea intr un an un Cip in creier, dar tot intr un an vrea sa lanseze si reteaua de sateliti 5G.Oare nu acesta este cipul despre care scrie in Biblie?”, a postat Brigitte.

Brigitte Pastramă e îngrozită că i se va pune un cip în creier: "Aveți ochi și nu vedeți!"

„De ce are nevoie internetul 5G de 40.000 sateliti, cand in prezent pe orbita sunt in total 1800 sateliti care deservesc tuturor retelelor mobile, serviciilor secrete, etc de pe glob? Ce ciudat ca si a numit copilul nascut pe 4 mai 2020 , cu numele unui numar? X Æ A-12 ( zece- inteligenta artificiala 12 )sau "X Ash Archangel”- ce inseamna - al zecelea arhanghel ash. Cine a citit sa inteleaga!”, a continuat Brigitte.

„Neuralink- este dupa parerea mea cipul de care se sperie toata lumea! Pe care il gasim in Biblie! Si reteaua cu care va functiona este aproape gata! Aveti ochi si nu vedeti! Nu vedeti de fapt ca Covid este un virus ambuscada pentru ca aceasta retea de sateliti de peste 40.000 bucati sa fie lansate in pace, noi fiind concentrati pe un virus!”, a încheiat Brigitte Pastramă.