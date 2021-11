Brigitte Pastramă încearcă să devină mămică! Vedeta exclude fertilizarea în vitro: ”Problema nu a fost la mine, la el e problema”

In articol:

Florin și Brigitte Pastramă își doresc mai mult ca oricând să devină părinți. Vedeta și soțul ei nu se gândesc la fertilizarea în vitro de această dată, ci încearcă din răsputeri și speră că vor face un bebeluș. Brigitte a vorbit, de curând, despre faptul că îți dorește enorm să devină mamă, de data aceasta alături de sufletul ei pereche, Florin Pastramă.

Bruneta a încercat fertilizarea în vitro, acum câțiva ani, și din nefericire, a pierdut sarcina. A suferit foarte mult după acel incident și a avut și probleme care i-au afectat sănătatea, după acea procedură. Acum, Brigitte nu vrea să mai recurgă la acea procedură.

” Ne dorim normal, încercăm să facem, dar nu mai vrem să facem tratament că m-am simțit rău un an de zile după tratamentul de fertilizare și m-a și costat al naibii de mult. M-am simțit foarte rău, trebuie să-ți dai injecții singură, două pe zi, mai ales după ce nu mai faci tratamentul îți e rău. După ce am pierdut sarcina mi-a fost foarte rău din cauza tratamentului hormonal. Nu te afectează când îl faci, te afectează după un an. Problema nu a fost la mine, la el e problema, el are bebelașii ăia ai lui mai leneși, mai puturoși”, a spus Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte Pastramă, mărturisiri dureroase despre sarcina pierdută

Brigitte și Florin Pastramă au ales inseminarea artificială acum doi ani, când s-au căsătorit și chiar urmau să devină părinți, însă totul s-a năruit la doar trei săptămâni de când au aflat marea veste.

Bruneta a pierdut copilul și a trecut printr-o perioadă extrem de grea, mai ales pentru că dorința de a deveni din nou mamă era una foarte mare: "Am făcut inseminare artificială în urmă cu doi ani, după ce ne-am căsătorit, și nu a reușit. Nu ține de noi, ci de Dumnezeu. Adică la 3 săptămâni am pierdut copilul. Ne-am dorit, un an și ceva ne-am rugat.", a declarat Brigitte Pastramă, pentru Ciao.ro.