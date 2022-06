Brigitte Pastramă, mesaj cu subînțeles pentru Florin Pastramă după ce au ajuns la divorț? Ce a transmis vedeta pe Internet

In articol:

Brigitte Pastramă traversează o perioadă delicată din viața ei. Ea și Florin Pastramă, cel alături de care a împărțit și bune și rele timp de circa trei ani de zile, au ajuns la divorț.

Relația celor doi nu a fost lipsită de controverse și nu de puțin ori au fost pe punctul de a se despărți. Se pare că, în cele din urmă, problemele lor de cuplu nu au mai putut fi rezolvate, iar singura soluție este divorțul.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit că a fost supusă unor acte de violență de Florin Pastramă, iar asta a determinat-o ca, în cele din urmă, să pună punct relației. La scurt timp după ce s-a aflat, ea a postat un mesaj neașteptate pe contul personal de Instagram, iar urmăritorii cred că este, de fapt, un mesaj adresat fostului ei partener de viață.

Brigitte Pastramă, mesaj cu subînțeles pentru Florin? Ce a postat bruneta pe Instagram

Chiar dacă se află într-o perioadă nu tocmai bună din viața ei, Brigitte este în continuare foarte activă pe rețelele de socializare și în contact cu fanii ei de pe Instagram.

În urmă cu doar câteva ore, ea a postat un mesaj neașteptat la InstaStory, iar fanii imediat au bănuit că postarea îi este adresată lui Florin Pastramă.

„Înconjurați-vă de oameni care vă trag în sus, pentru că lumea în jur este plină de cei care vor să te tragă în jos”, a postat Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.

„Am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut”

Brigitte Pastramă a decis să pună stop relației cu Florin Pastramă, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de trei ani.

Întrebată care ar fi motivele pentru care a hotărât să meargă pe drumuri separate, bruneta nu s-a dat înlături din a povesti concret ce s-a întâmplat, explicând că a dorit să pună capăt acestei ”mocirle” în care a fost târâtă de când a ales să se căsătorească cu afaceristul.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.(...) Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea.(...) Am decis să merg mai departe singură”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru un post TV.