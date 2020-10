Brigitte Pastramă nu mai suportă jignirile soțului: ”M-ai jignit enorm de mult”

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai controversate și urmărite vedete din România. Frumoasa brunetă și Florin Pastramă au o relație fericită de aproape doi ani, însă trecutul este adus în discuții și se pare că nu le dă pace. Ba mai mult, soțul vedetei a acuzat-o că a stat cu fostul tenismen pentru bani. Brigitte nu a mai suportat să audă jignirile soțului și a început să plângă. Vedeta i-a mărturisit că nu i se pare normal să spună asta despre ea și că nu a stat cu Ilie Năstase pentru bani. Frumoasa brunetă a recunoscut că l-a iubit foarte mult pe fostul soț, aceasta era în stare să renunțe și la Dumnezeu pentru el. „A fost soțul meu. Care m-a înșelat și n-am mai acceptat și m-am razbunat. M-am purtat și eu urât cu el, dar nu e normal. Eu pe el l-am iubit dar el și-a bătut joc de mine, am fost 10 ani cu el. Nu e normal să spui asta despre mine, l-am iubit. Așa cum te iubesc pe tine acum. Nu e frumos ce ai făcut, să îmi dai exemple din trecut. Nu am stat cu el pentru bani, am muncit, mă jignești. Nu dau explicații decât în fașa lui Dumnezeu. M-ai jignit enorm de mult astăzi. Nici măcar nu ți-ai cerut scuze. Mereu îmi arunci în față că am fost o proastă. Mereu am tras cu el, recunosc că m-am răzbunat. Dacă nu mă înșela și nu se întâmpla ce se întâmpla nu mai eram cu tine acum”, a povestit Brigitte Pastramă cu lacrimi în ochi.

Florin Pastramă a făcut-o să izbugnească în lacrimi

De asemenea, pentru că trecutul vedetei este unul sensibil și că toate reproșurile pe care le aduce Florin Pastramă în discuții nu le face bine în relația celor doi, soțul vedetei a decis să își ceară scuze. „Brigitte, hai să lsăm trecutul în urmă și să privim spre viitor. Eu i-am spus frustrarea mea ca să nu mai spună mereu de Ilie. (...) Am supărat-o dimineață pe Brigitte. Dar nu am putut să las ziua asta să se termine cu supărare. Păi dacă nu mă duceam eu la ea, să îi pup mânuța, să o iau în brațe și să îmi cer scuze, atunci nu mai eram Florin Pastramă”, a mai spus Florin Pastramă.

