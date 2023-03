Brigitte Pastramă nu se poate ierta pentru faptul că și-a lăsat copiii pe locul doi! A spus-o chiar ea: „Trebuie să fiu alături de ei”. Declarațiile emoționante ale brunetei

In articol:

Brigitte Pastramă și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre copiii ei. Bruneta regretă că și-a pus fiul și fiica pe locul doi în trecut, când era preocupată de alte priorități.

Vedeta și-a amintit de un episod dureros din viața sa, atunci când fiul ei era doar un adolescent.

L-a lăsat la momentul acela cu bona pentru a pleca alături de partenerul de la momentul respectiv în Cuba. Totuși, Brigitte și-a dat seama că a greșit, vorbind acum deschis despre acest subiect.

”Eu nu l-am putut ierta pe fostul meu soț, pentru că atunci când am avut 3 tumori și credeam că nu o să mai fiu niciodată femeie și că voi face chimioterapie, am fost diagnosticată cu cancer. Am ajuns singură într-un spital din Viena și mi-au fost extrase cele 3 tumori și mi-am dat seama că am fost îmbolnăvită și în altă parte, tot de o boală din care se face cancer și mi-a fost foarte greu să mă tratez.

Atunci mi-am dat seama că adevărata mea familie sunt copiii pe care i-am născut și Robi este mare. Eu am făcut anumite greșeli, când el era la o vârstă critică, la 13-14 ani, eu i-am lăsat pe ei cu bona și l-am însoțit pe fostul soț două săptămâni în Cuba. Eu am suferit foarte mult în fosta relație pentru că am fost înșelată cu foarte multe femei și am încercat să-l țin lângă mine, prin înfățișarea cât mai frumoasă, încercam să fiu cât mai mult timp alături de el, am crezut că așa nu mai are treabă cu alte femei”, a spus Brigitte Pastramă, pentru un post TV.

Brigitte Pastramă crede că nu va putea îndrepta greșelile din trecut

Brigitte Pastramă susține că este conștientă de greșelile pe care le-a făcut în trecut în privința copiilor ei, iar femeia crede că acestea nu mai pot fi îndreptate. Totuși, soția lui Florin Pastramă a precizat că în privința fiului său cel mare, Robi, a greșit mai mult, însă speră că lucrurile vor sta diferit în privința fiicei ei, Sara.

”Eu trebuia să stau și să am grijă de copiii mei, trebuie să fiu alături de ei. Încercările prin care am trecut și faptul că am fost cu fostul meu soț m-au făcut să fiu omul de astăzi. Eu nu vreau să-mi clădesc fericirea pe numele cuiva. Eu nu sunt un exemplu pozitiv, pentru că fiul meu Robi este deja mare. Mi-am dat seama de lucrurile astea după ce nu i-a oferit fiului tot ce trebuie, chiar dacă îi oferi bani, nu de asta are nevoie un copil. Îmi pare foarte rău, nu știu dacă voi putea vreodată să îndrept greșelile pe care le-am făcut, pentru că i-a lăsat pe ei singuri și eu m-am dus alături de fostul soț, în locuri în care lumea m-a invidiat, dar trebuie să stau lângă ei. Vreau să fac lucrul ăsta acum, cel puțin cu Sara, cu Robi e târziu, sper ca Dumnezeu să-i ofere în viitor bun. Cu Sara sper să nu fac aceleași greșeli. Până la urmă, bărbatul de lângă o femeie trebuie să o susțină pentru a fi mamă. Acolo am greșit eu cel mai mult”, a mai spus Brigitte Pastramă.

