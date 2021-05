Brigitte Pastramă, pregătită pentru o nouă afacere. S-a vindecat de COVID-19 și este pusă pe făcut bani: "Doresc să-mi fac o fabrică..."

In articol:

Brigitte Pastramă a trecut prin clipe de coșmar, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Însă, a reușit să se vindece, chiar dacă a avut parte de o recuperare extrem de grea.

Însă, la momentul actual, vedeta de televiziune se simte din ce în ce mai bine, mai ales că s-a și vaccinat împotriva virusului nemilos.

În cadrul unui interviu, frumoasa brunetă a făcut dezvăluiri despre problemele cu care a rămas după infectarea cu COVID.

„Chiar acum câteva zile am făcut reapelul, am scăpat, Doamne ajută. O să pot și eu să călătoresc ca tot omul. Mi-a făcut foarte vaccinul ăsta, pentru că eu rămăsăsem cu sechele după covid și la nicio zi după ce am făcut primul vaccin am început să respir bine și mi-am revenit. Mănânc la fel și am slăbit. Mi s-au întâmplat niște chestii foarte urâte după covid. Aveam metabolismul foarte, foarte încet. Acum am mai multă energie, respir cu ambele sinusuri și nu am avut reacții advserse. Cam în 10 zile după primul vaccin am slăbit 4 kilograme mâncând la fel. Sunt mult mai energică. N-am mai fost deloc obosită”, a spus Brigitte, în cadrul unei emisiuni.

Brigitte Pastramă vrea să revină în lumea afacerilor

De asemenea, soția lui Florin Pastramă este pregătită să revină în lumea afacerilor.

Este vorba de un teren, pe care își dorește să construiască o fabrică.

„De când nu mai sunt așa restricții, avem petreceri, evenimente mici. Am avut o întâlnire cu cineva care dorește să cumpere și proiect și absolut tot. Am achiziționat în urmă cu un an cu teren. Am luat autorizația și nu prea aș vrea să construiesc eu și doresc să vând, pentru că doresc să-mi fac o fabrică. O să plec pe alt continent ca să aduc utilajele și m-am gândit că mai bine vând terenul și cumpăr o hală de producție. E în Sectorul 2. Profil pentru copii”, a continuat ea.