Brigitte Pastramă, prima reacție în urma scandalului din fața școlii: „Toată lumea a făcut la fel!”

In articol:

Brigitte Pastramă a nemulțumit foarte mulți părinți în această dimineață, după ce a parcat în fața unei școli. Vedeta a venit pentru a își lua copilul acasă, iar trecătorii au fost foarte enervați de gestul brunetei de a parca chiar în fața școlii. Soția lui Brigitte Pastramă a făcut și primele declarații despre acest „scandal”.

Vedeta susține că nu a făcut nimic greșit și a stat doar cinci minute în fața instituției.

„Îmi așteptam copilul, care este problema? Nu știu cine a avut reacții, deoarece erau foarte multe mașini parcate, chiar și în spatele meu. Eu mi-am așteptat copilul 5 minute. Care este problema? Mi-am așteptat copilul în prima zi de școală și am parcat doar câteva minute și am stat pe avarii, la fel ca și alții. Erau alte mașini și în spatele și în fața mea. Nu eram doar eu. Nici măcar nu am intrat în școală. Puteam să intru, dar nu am vrut să deranjez”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Spynews.ro.

Brigitte Pastramă și soțul ei, Florin Pastramă

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Brigitte Pastramă, reacție în urma scandalului cu părinții din fața școlii

Soția lui Florin Pastramă a continuat să se apare și a mărturisit că nu era singura în aceeași situație. Mai mulți părinți ar fi procedat la fel pentru a își aștepta copilul de la școală.

Citeste si: Brigitte Pastramă, ceartă în fața școlii! Gestul care i-a înfuriat pe părinți FOTO

„Cu ce am greșit? Erau foarte mulți parcați! Pur și simplu m-am pus în față, cu avariile puse și mi-am așteptat coplilul. Erau mulți părinți care au făcut același lucru. Nu înțeleg! De ce ar fi o problemă? Toată lumea a făcut la fel! Nu a fost un termen de o oră, a fost în jur de 5 minute. Mai mult decât atât, un domn drăguț m-a ajutat să dau cu spatele, astfel încât să nu deranjez pe nimeni”, a adăugat vedeta pentru sursa citată.