Brigitte și Florin pastramă formează unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. Cei doi au șocat în ultimele luni prin scandalurile și bătăile din care au făcut parte. Bruneta nu poate sta departe de certurile cu persoanele din jurul ei. În ultima perioadă, cearta dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin pastramă, a ajuns la amennințări.

Bruneta a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj în care și-a anunțat fanii că va merge la Poliție pentru a face o plângere pe numele Ralucăi Podea. Se pare că fosta iubită a afaceristului ar fi încercat să pună pe cineva să îi bată pe soții Pastramă. Pentru a-și susține afirmațiile, Brigitte Pastramă a postat și o conversație privată în care se confirmă cele menționate mai sus.

„Ceea ce vreau sa va anunt este ca luni voi merge la Politie pentru a face o plangere pentru faptul ca domnisoara Podea a incercat sa il puna pe Bogdan V. sa ne bata pe mine si pe Florin, dupa emisiunea in care am facut public adevarul si am aratat mesajele pline de amenintari. Urmariti si acest mesaj, unul dintr un lung sir de mesaje cu iz penal”, a anunțat Brigitte Pastramă pe pagina ei de Facebook.

Brigitte Pastramă și Raluca Podea, scandal monstru! Mărul discordiei dintre cele două este chiar soțul brunetei

Cearta dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea a degenerat în cadrul unei emisiuni televizate. Bruneta a mărturisit că fosta iubită a soțului ei a amenințat-o prin mesaje.

„M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (...) Îmi vreau banii, că dacă nu, te distrug. Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (...) Să zică „Doamne ajută” și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subeictul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a declarat Brigitte Pastramă.

