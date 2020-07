In articol:

Brigitte Pastramă spune că fiul ei a supuse la multe neplăceri de-a lungul timîpului și nu-i va da nimic din ceea ce i se cuvine până când acesta nu va demonstra că este capabil. Brigitte a declarat că are nevoie lângă ea de oameni capabili pe care să se bazeze la bătrânețe.

Citeste si: Brigitte Pastramă nu vrea să-i dea banii fiului ei, Robert Sfăt! ”Mă duc la 50 de judecăți”

„Eu nu vreau să povestesc prin câte umilințe m-a supus el. Eu cred n băiatul meu. Eu îl iubesc foarte mult chiar dacă nu am știut să-i arăt. Roby a fost un băiat olimpic. El a fost de mai multe ori locul 2 pe țară la înot și asta datorită mamei mele. Cred că Bucureștiul l-a stricat și asta pentru că s-a trezit într-o familie unde eu și Ilie eram faimoși”, a povestit Brigitte.

Ce spune Brigitte Pastramă despre afirmațiile dureroase ale fiului ei. A dormit sau nu Roby pe străzi?

Brigitte spune că ea nu și-a lăsat copilul să doarmă pe străzi, mai ales atunci când era căsătorită cu Ilie Năstase. Ba din potrivă, milionarul a încercat să le facă toate poftele copiilor lui Brigitte.

„Ilie a încercat să facă tot și nu l-a lăsat în parc. Am tot respectul pentru omul acela. El a încercat să-l împingă spre bine. Dotorită lui Ilie, copii mei au mers în fiecare an la Disney. Ilie mi-a dus copiii în Turcia.

Citeste si: Brigitte Pastramă, în lacrimi în plin scandal cu fiul ei „Eram posibilă de pușcărie”

Eu mă încăpățânez că nu este momentul ca el să cheltuie banii pe prostii. Dintotdeauna am vrut să-i iau un apartament. Am fost o dată la notar și nu a venit.

Citeste si: Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, declarații ȘOC despre iubita sa: ”Am ajuns la spital cu gânduri nasoale”

Eu am nevoie de oameni capabili lângă mine care să ducă mai departe ceea ce am muncit eu. Nu să distrugă cu alții care îmi vandalizează casa. Nu mai are voie să facă ce face acum. Eu am luptat ca el să aibă ceva, dar nu să facă prostii. Casă am vândut, casă o să aibă. Să acționeze în justiție, iar eu mă încăpățânez să-i dau casă. Asta consider că are nevoie. Nu altceva”, a mai declarat Brigitte.