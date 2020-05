In articol:

Brigitte Pastramă și-a vândut vila de 200.000 de euro pe care o avea în Timișoara. În vara lui 2019, Brigitte a postat un anunț pe un site specializat în tranzacții imobiliare. “De vânzare vilă de lux în Dumbrăviţa, cartierul dinspre pădure, situată într-o zonă discretă, liniştită. Teren in proprietate 600 m2, suprafata utila 160 m2 impartiti in doua corpuri de cladire: 100 m2 respectiv 60m2, in care actualmente sunt o bucatarie, o baie si sala de sport.”, se arăta în anunţ. (vezi câți bani cere Brigitte pentru închirierea apartamentului de lux din Mamaia)

„Are piscină de 5x11 m. Se vinde complet mobilată şi utilată. Toate materialele folosite la finisaje sunt din gama lux. Partea de instalatii este Romstal, iar mobilierul interior şi exterior este Mobexpert. Corpul principal ("casa mare") are trei dormitoare, camera de zi, sufragerie, terasă închisă, terasă deschisă, o bucătarie. Preţ uşor negociabil, 194.000 euro”, mai erau detaliile legate fe proprietate. După aproape o lună, pe același site de imobiliare, Brigitte a scos la vânzare și un restaurant care, la fel ca vila, a fost moștenit de la primul ei soț, Octavian Sfăt, un afacerist din Timișoara.

Brigitte Pastramă și-a vândut vila de 200.000 de euro. Era pe piață din august 2019

“De vânzare spaţiu comercial (care a funcţionat ca restaurant de lux) în zona Fabrica de Bere Timişoara. Suprafata utilă este de 200 m2, incluzând bucătăria şi anexele. Are grup sanitar pentru clienţi şi separat, pentru personal. Curte interioară de 40 m2. Zona bucătăriei este placată în inox şi podea tarkett. De asemenea dispune de curent trifazic iar instalaţiile au fost refăcute şi clădirea renovată în totalitate. Salonul principal are şemineu deschis, funcţional, iar pe întreaga suprafaţă este parchet din lemn masiv aflat în condiţii excelente. Clădirea este poziţionata pe colţ, fiind foarte vizibilă. Locaţia se vinde nemobilată. S-au făcut demersuri pentru transformare în Spatiu cu altă Destinaţie. Preţ negociabil 330.000 euro.”, se scria în anunț.

Cele două anunțuri au stat mai mult de șase luni de zile pe site-ul de imobiliare, semn că nu se găsiseră clienți care să fie interesați. Recent, anunțul legat de vânzarea vilei a fost eliminat de pe site, ceea ce înseamnă că tranzacția s-a încheiat și Brigitte și-a primit cei 194.000 de euro solicitați. În schimb, anunțul despre restaurantul estimat la 330.000 de euro este încă valabil.