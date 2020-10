Brigitte Pastramă și Florin Pastramă

Între Brigitte Pastramă și Raluca Podea a izbucnit un scandal chiar în cadrul unei emisiuni TV. Mărul discordiei ar fi chiar Florin Pastramă, soțul brunetei, care a picat la mijloc, între cele două. Bruneta s-a enervat la culme, în urma discuțiilor contradictorii cu Raluca Podea și a părăsit platoul.

Brigitte Pastramă a răbufnit

Brigitte Pastramă a vorbit despre mesajele pe care le-a primit de la Raluca Podea. Bruneta spune că Raluca a amenințat-o și că ar trebui ca blonda să-i mulțumească că n-a depus plângere penală împotriva ei.

„M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (...) Îmi vreau banii, că dacă nu, te distrug. Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (...) Să zică „Doamne ajută” și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subeictul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a spus Brigitte Pastramă.

Cele două vedete s-au luat la ceartă, tocmai din cauza soțului brunetei. Pe de altă parte, Florin Pastramă susține că și-a plătit toate datoriile. „Și-a făcut datorii și i-am spus că i le plătesc eu. Da, eu am luat bani de la mama ei, niciodată de la ea. I-am spus că îi dau ei, nu iau de la ea. Cu maică-sa aveam o altă relație. I-am spus maică-sii să ia bani de la mine pentru că Raluca nu îi dă înapoi. (...) Ea când a cerut banii de la Brigitte, eram în show”, a explicat Florin Pastramă.

Raluca Podea a fost contactată telefonic de cei de la „Xtra Night Show”. Astfel, blondina i-a adresat cuvinte dure lui Brigitte. „Nu îmi place scandalul acesta și nu am de gând să le urmez circul. Omul ăsta a plecat la emisiune, eu i-am cumpărat tot. Era normal să vină și să-mi dea bani mie și familiei mele. Nu a făcut treaba asta. Am fost nevoită să apelez la niște oameni și să fac niște presiuni”, a spus Raluca.

Brigitte a răbufnit, sătulă de acuzațiile pe care blondina i le-a adus, s-a ridicat și a plecat. „Eu nu mă prostituez. Eu nu pot să stau în emisiune cu această femeie, este sub nivelul meu!”, a precizat Brigitte Pastramă.