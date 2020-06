In articol:

Brigitte Sfăt este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Puține persoane știu despre trecutul dureros pe care îl ascunde bruneta. Înainte de a deveni soția marelui tenismen Ilie Năstase, ea a fost într-o relație cu un bărbat abuziv. Atât ei, cât și familiei ei le era frică de el, și nu o dată fostul fotomodel a fost sacul lui de box.

Brigitte Sfăt a povestit cum a fost bătută de soț

Bruneta a povestit că a primit o bătaie atât de cruntă de la partenerul ei de viață încât a fugit în hainele de casă și plină de urme de lovituri. S-a ascuns acasă la o prietenă de frică de a nu fi găsită.

„Soţul meu mă bătea, într-o zi am crezut că mi-am văzut moartea cu ochii. Totul pentru că am uitat să închid apa. Şi ne-am inundat. M-a bătut atât de tare! Am fost atât de speriată, îl vedeam aproape ca un demon. Am ieşit din casă în pantaloni scurţi, am fugit aşa cum eram mutilată, cu fisură pe craniu, hematom pe splină. Am fugit şi m-am ascuns. A fost prima dată când m-a bătut atât de tare. Am lăsat totul şi am plecat.

Cel mai nasol este să lupţi cu ura oamenilor şi răzbunarea oamenilor, persoane care îşi pun în cap să te distrugă. Soţul meu şi prietenii lui mă batjocoreau, eu eram pur şi simplu singură. Penru că el era un tip cunoscut în Timişoara şi prietenilor mei le era frică să mă ajute că le era frică de el. Familia mea mă ajuta dar familia mea era destul de timorată de el. Mama mea era destul de în vârstă şi nu voiam să se îngrijoreze”, declarat Brigitte, în 2017, în cadrul unei emisiuni de televiziune.