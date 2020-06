In articol:

În urmă cu puțin timp, Brigitte și Pastramă au făcut un an de când s-au căsătorit. Cei doi au ajuns să fie un adevărat cuplu încă din timpul fiulmărilor de la Ferma Vedetelor, iar apoi, nunta lor a ținut prima pagină a tuturor publicațiilor.

În mod surprinzător însă, când se credea că totul este perfect, surse apropiate au dezvăluit în media că Brigitte și Pastramă au ajuns la capătul drumului și nu mai este cale de întoarcere. ”Nu se mai înțeleg, doar afacerile îi mai țin împreună”, a relatat libertatea.ro

Citeste si: Gina Pistol are competiție! Ce mesaj neașteptat a primit iubita lui Smiley: „Te rog frumos să-l lași în pace!”

Citeste si: Emy Alupei vorbește pentru prima dată despre relația cu Iancu Sterp: „Dacă doarme la mine...”

Citeste si: Gestul uluitor făcut de faimosul Ion Surdu la scurt timp după Exatlon! ”Imediat ce mi-au intrat banii în cont, i-am transferat copilului! Așa am simțit”! Detalii exclusive

Să fie oare real? Brigitte Sfăt și Florin Pastramă își spun adio? Ei bine, totul a fost lămurit, chiar de brunetă, la WOWbiz.ro, în emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, în care ea a relatat cum stau cu adevărat. ”Înainte de a veni aceasta pandemie, noi am călătorit foarte mult și a fost o viață așa...”la vie en rose”, o lună de miere prelungită. Însă, din luna februarie, am zis, gata, hai să muncim, ne-am odihnit destul”, a declarat nostalgică vedeta.

Brigitte Sfăt a spus totul despre căsnicia ei! La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiar

Brigitte a spus totul despre căsnicia ei, dar și a relatat și cum a reușit să treacă peste problemele cu banii, ajutată de soțul ei. ”A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta... La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și...dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el...chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu”, a declarat Brigitte la WOWbiz.ro.

Brigitte Sfăt a spus totul despre divorțul de Florin Pastramă! ”El mi-a zis...sunt alături de tine, orice decizie ai lua”

Brigitte Sfăt a spus totul despre divorțul de Florin Pastramă, pe care îl consideră o utopie, mai ales că se înțelege minunat cu Florin. ”Am muncit foarte mult...uite, de două trei săptămâni, și chiar dinainte de a se deschide totul, noi am renovat! Am muncit doar noi doi și am făcut totul împreună! Florin nu s-a dat în lături de la nimic. El mi-a zis...sunt alături de tine, orice decizie ai lua, oricât de grea ar fi, eu trag alături de tine. Ne luptăm pentru fiecare ban al nostru și mă bucur că îl am așa pozitiv alături de mine”, a conchis Brigitte, care a mai spus și faptul că se simte ”unică” pentru soțul ei.