Brigitte și Florin Pastramă s-au împăcat. Cum a reușit vedeta să-l ierte pe soțul ei: ”Sperăm că ne lasă și lumea în pace”

Brigitte și Florin Pastramă sunt din nou împreună, după ce în urmă cu o săptămână anunțaseră despărțirea. Vedeta de televiziune nu poate sta prea departe de soțul ei și l-a iertat pentru toate greșelile, primindu-l acasă. Împreună cu alte rude, cei doi amorezi au luat cina pentru a uita de toate greutățile care le-au pus relația în pericol. Brigitte a uitat tot ce-a fost mai rău și s-a împăcat până și cu cumnatul ei, Relu Pastramă. Dovadă sunt chiar imaginile postate de brunetă pe rețelele de socializare.

Florin Pastramă nu s-a prezentat la ușa soției cu mâna goală, ci cu un buchet imens de trandafiri cu care a și impresionat-o. ”Poate vă întrebați ce facem noi aici. Au venit la masă, dar nu cu mâna goală. Drăguțul meu cumnat mi-a adus tot felul de poze. De la Florin am primit un buchet cu 101 trandafiri. Și pentru că toate cărțile s-au dat pe față o să mâncăm liniștiți și sperăm că ne lasă și lumea în pace”, a spus Brigitte Pastramă pe Instastory.

Brigitte și Florin Pastramă, despărțire cu scandal

Brigitte Pastramă și soțul ei au fost la sediul Poliției din Voluntari, în urmă cu câteva zile, pentru a da explicații. Imediat după întâlnire, cuplul a decis să ia o pauză. Brigitte ar fi formulat o plângere împotriva cumnatului ei, Relu Pastramă, dar și a partenerei acestuia, Simona Necula, gest care l-a scos din sărite pe Florin Pastramă.

Vedeta a dezvăluit într-o emisiune televizată că de-a lungul timpului a avut probleme cu rudele lui Florin Pastramă. Ea susține că familia acestuia a încercat mereu să facă bani pe spatele ei.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care poți să treci. Florin trebuie să-și rezolve probleme și trebuie să știe pe ce cale o ia! O să iau o pauză pentru siguranța copiilor! Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Eu am ajutat familia lui, dar nu mai pot așa. Am fost batjocorită și în permanență le-am plătit lor problemele. Și dacă fiul meu a stat două luni în acea casă, am ajuns să plătesc cu vârf și îndesat. (VEZI CONTINUAREA AICI)