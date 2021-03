Brigitte și Florin Pastramă, scandal monstru în fața tuturor! Bruneta a răbufnit: „Tu cu mine ai terminat-o”

In articol:

Un nou scandal între Brigitte și Florin Pastramă! Cei doi au plecat într-o vacanță de vis în Dubai, alături de fiica brunetei, Sara. Cei trei și-au petrecut o bună perioadă din timp la cumpărături. În timp ce se aflau într-un complex comercial, Brigitte Pastramă a decis să îi facă toate poftele fiicei sale și i-a cumpărat o pereche de adidași în valoare de mii de euro.

În timpul în care mama ei nu era atentă, Sara s-a dus la un magazin de dulciuri și a mâncat câteva bomboane din zona de autoservire, dar care însă nu era cu mostre gratuite și trebuiau plătite. Când a observat ce a făcut fiica ei, Brigitte Pastramă s-a înfuriat pe ea și a amenințat-o că îi duce adidașii înapoi. Vedeta s-a răzgândit imediat cum a aflat că cle care a influențat-o pe Sara să fure din magazin a fost chiar Florin Pastramă.

În acel moment, soția lui a răbufnit și l-a amenințat că nu se mai întoarce în România cu el. Bruneta nu a mai ținut cont că se aflau în public, iar privirile celorlalți erau ațintite asupra lor.

„Deci tu cu mine ai terminat-o. Tu cu mine în România nu mai vii, aici rămâi. Tu nu-mi înveți mie copilul la prostii. Așa ceva nu se face. Să-ți fie rușine. Nu mai vorbesc cu tine pentru asta. Tu i-ai spus bagă mâna și ea. Ce pocăit ești tu? Ce pocăit ești tu mă, de îmi înveți copilul să fure? Nu mai fac nimic, m-am săturat. Trebuie să stau să vă păzesc pe toți? Cum să faci așa ceva? De ce înveți copilul să facă porcării? Ne facem de râs pe aici”, i-a reproșat Brigitte Pastramă soțului ei.

Brigitte Pastramă, supărată pe soțul și fiica ei [Sursa foto: Captura Video]

Brigitte Pastramă, infectată de două ori cu noul coronavirus

Brigitte Pastramă a dezvăluit pentru un post de televiziune că a fost infectată de două ori cu noul coronavirus. Chiar dacă nu și-a făcut test, vedeta este sigură că a fost infectată. A doua oară, Florin Pastramă s-a îmbolnăvit și el.

„Am făcut de două ori Covid. Eu am avut în martie, la sfârșit. Atunci era pe la începutul pandemiei, nu am știut că era Covid. Am făcut iar amândoi, pe 14 august. De data asta, ne-am infectat amândoi. Am zăcut împreună 2 zile, am transpirat foarte tare, el a tușit o noapte întreagă, am fost foarte obosiți.

Nu ne-am făcut testele. Eu am avut simptome mai grave a doua oară. Florin a crezut ca moare, am chemat salvarea și l-au dus la spitalul Elias, unde a urmat protocolul de tratament de acolo”, a spus Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni televizate.