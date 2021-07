Brigitte, supărată foc și pară pe Florin Pastramă! Ce îi reproșează bruneta soțului ei: „Eu nu am fost obișnuită așa”

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram] 10:10, iul 27, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Este ziua și scandalul în familia Pastramă! Cei doi se pare că traversează o perioadă foarte grea a relației și cu greu mai au și momente în care să se înțeleagă pe deplin.

Brigitte are numai reproșuri la adresa partenerului ei de viață. Deși ar trebui s fie un motiv de fericire maximă în familia pastramă pentru că Sara va împlini vârsta buletinului, întreg momentul este umbrit de neînțelegerile dintre Briggire și Florin. Bruneta este supărate nevoie mare pe soțul ei pentru că nu mai este atât de atent cu ea. Ea este dezamăgită că nu a mai primit un cadoul de la partenerul ei de viață de ceva timp.

Brigitte Pastramă: „N u mi-a mai adus nimic, nici măcar un cadou mic”

Bruneta nu a mai suportat și a spus tot ce are pe suflet. Supărarea ei are legătură cu Florin Pastramă căruia îi reproșează că nu este deloc atent cu ea și că nu o mai suprinde cu niciun gest romantic. Brigitte și-ar dori ca soțul ei să-i mai facă din când în când câte un cadou, nu să se laude doar cu inelul pe care i l-a cumpărat în urmă cu ceva timp.

Ea spune că nu a fost obișnuită în acest fel și că are nevoie de atenție din partea soțului ei.

„Se laudă de fiecare dată cu inelul faimos pe care mi l-a cumpărat la început, dar de atunci? De atunci nu mi-a mai adus nimic, nici măcar un cadou mic. Eu nu am fost obișnuită așa", a declarat Brigitte Pastramă la un post de televiziune.

Brigitte Pastramă, despre scandalul măștilor

În urmă cu câteva zile, ea și Florin Pastramă s-au aflat în mijlocul unui scandal care a ținut primele pagini ale tabloidelor, iar vedeta a făcut mai multe dezvăluri pe acest subiect.

„Nu doresc să vorbesc prea mult despre acest subiect. Credeau că noi fabricăm măști. Noi le-am vândut legal. Prețul unei măști nu este de 70 de lei cum se zice, ci de 9,9 lei.

Măștile au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine online din România. Nu știam că nu se vând cu semnele noastre. S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei (n.r. Poliția) au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vândut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe. Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut”, a declarat Brigitte Pastramă pentru playtech.ro.