Britney Spears a pierdut sarcina. Artista este îngenuncheată de durere: „Un moment devastator pentru orice părinte”

Britney Spears trăiește o durere imensă în aceste momente. Vedeta de talie internațională și-a anunțat fanii, cu tristețe în suflet, că a pierdut sarcina de care era foarte fericită.

Sâmbătă seară, Britney Spears și-a anunțat milioanele fani de pe rețelele de socializare că visul de a deveni mama pentru a treia oară nu mai poate fi realizat pentru moment, pentru că, din nefericire, a pierdut bebelușul.

Britney Spears a pierdut sarcina

Artista a declarat că a pierdut sarcina, fiind de părere că ar fi trebuit să aștepte o perioadă până să facă anunțul despre sarcină, pentru a se asigura că totul este în regulă, însă fericirea pe care a trăit-o în momentul în care a aflat că urmează să devină mama a fost foarte puternic încât nu a putut păstra vestea doar pentru ea.

Cântăreața și partenerul ei sunt răpuși de durere, motiv pentru care în aceste momente au nevoie de liniște și înțelegere din partea fanilor. Chiar dacă această sarcină nu a decurs așa cum și-ar fi dorit, artista nu se descurajează și nu renunță la ideea de a-și mări familia.

„Cu cea mai profundă tristețe vă anunțăm că am pierdut copilul minune la începutul sarcinii. Acesta este un moment devastator pentru orice părinte. Poate că ar fi trebuit să așteptăm să anunțăm până am fi ajuns mai departe, cu sarcina, dar am fost prea încântați să împărtășim vestea bună. Dragostea noastră unul față de celălalt este puterea noastră. Vom continua să încercăm să ne extindem familia. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul dumneavoastră. Vă cerem cu amabilitate să ne respectați intimitatea în acest moment dificil.”, a scris Britney Spears în mediul online, devastate de durere.

Britney Spears a făcut anunțul că este însărcinată la începutul lunii aprilie, iar acum, la distanță de circa o lună, cântăreața s-a găsit nevoită să anunțe că visul ei de a deveni mama a treia oară s-a spulberat de data ceasta.

Artista și iubitul ei își doresc foarte mult să-și întemeieze o familie numeroasă și, în ciuda faptului că a ajuns la 40 de ani, Britney nu renunță la visul ei.