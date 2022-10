Britney Spears îl acuză pe tatăl ei că a încercat să o omoare! Declarații dureroase făcute de artistă: „Am simțit cu adevărat”

In articol:

Câștigătoarea a unui premiu Grammy, Britney Spears, își acuză tatăl cum că ar fi încercat să o ucidă și că aceasta a fost pedepsită fără să fi greșit cu ceva.

,,Mi s-a vorbit în mod abuziv și am fost pedepsită fără niciun motiv … Cred în consecințe … Cred că nu am absolut nimic de dovedit cu privire la locul în care se află ceea ce mi s-a făcut … se știe totul!!!! Acestea fiind spuse, oamenii care m-au maltratat la o asemenea scară, pur și simplu să pună capăt sistemului nu este suficient pentru mine … M-au rănit și nu am făcut absolut nimic greșit”, a declarat artista.

Pe toată perioada primelor zile în care Britney Spears era sub tutela tatălui ei, aceasta ar fi fost supusă unor RMN-uri, ca mai apoi să fie plasată într-o instituție de tratament.

,,Am făcut trei RMN-uri înainte de a mă duce în acel loc, nu m-am plâns de nimic, pur și simplu mi s-a spus că trebuie să mă duc, era tatăl meu și nu aveam niciun drept la acea vreme, așa că practic a trebuit să mă duc”, este ceea ce a spus Britney despre acea vreme.

În copilărie, artista a stat timp de 30 de minute într-un aparat de RMN, iar atunci când tatăl acesteia, Jamie Spears, ar fi avut tutela asupra ei, a stat timp de o oră într-un astfel de aparat.

La acea vreme, cântăreața a dezvăluit că ea credea că motivul pentru care se întâmplau toate aceste lucruri era din cauză că ar putea fi suspectă de cancer iar familia acesteia nu dorea să îi spună.

„Cel mai greu lucru este să știu că au fost doar răi și că am simțit cu adevărat că tatăl meu a încercat să mă omoare”, a declarat vedeta.

Ceea ce dorește artista Britney Spears să i se întâmple tatălui său

„Dorința mea este să-l duc pe tatăl meu într-un loc… să-i iau mașina… să-i iau casa… să-l așez 7 zile pe săptămână, de la 8 dimineața până la 6 seara, să i se pună întrebări și să fie tratat ca o experiență științifică… să-i monitorizez mâncarea… fără telefon… să fie urmărit de asistente care să-l privească cum face duș și se îmbracă… Vreau să treacă prin toate aceste lucruri fără niciun motiv, iar el să-și sune familia și ei să spună că NU ȘTIM!!!”, este ceea ce a spus artista că dorește să aibă parte tatăl său.

Britney Spears a spus că singurul lucru pozitiv al experienței sale este că s-a încheiat. ,,Nu înțeleg cum de pot să plece atât de ușor și să scape cu ceea ce mi s-a făcut. Mi-a arătat mie și lumii doar că cruzimea învinge!!!” a spus ea.