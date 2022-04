Britney Spears, la 40 de ani, este însărcinată pentru a treia oară: ”Dacă sunt doi copii acolo, o iau razna”

In articol:

Britney Spears și Sam Asghari s-au întâlnit pentru prima dată în anul 2016, pe platoul de filmare, iar inimile lor au rămas de atunci legate. Acum, după aproape jumătate de an de când celebra artistă a ieșit de sub tutela tatălui său, fanii ei au primit vestea cea mare.

Britney, 40 de ani, și logodnicul ei de doar 28 de ani vor deveni părinți. Pentru ea este a treia oară când aduce pe lume un copil, în timp ce tânărul va fi tată pentru prima oară.

Britney Spears și logodnicul ei vor deveni părinți

Marele anunț a fost făcut de ambii viitori părinți pe rețelele de socializare, fiind extrem de încântați, dar și speriați, mai ales cântăreața. Vedeta se gândește cu groază dacă va fi mamă de gemeni, mai ales că deja a început să pună câteva kilograme pe ea.

”Am slăbit mult ca să merg în excursia din Maui, iar acum urmează să pun totul la loc. M-am tot gândit: oare ce se întâmplă cu stomacul meu?! Soțul meu mi-a zis că e de la mâncare, dar am făcut un test și… ei bine, vom avea un copil! Crește pe zi ce trece (burta n.r.). Dacă sunt doi copii acolo, o iau razna!”, a scris Britney Spears pe Instagram.

Ulterior, vedeta a mărturisit că în perioada următoare nu va mai ieși atât de mult în lume și va face tot posibilul să nu se confrunte iar cu depresia, așa cum a mai pățit și în trecut. Sportul, speră ea, o va ajuta în acest demers.

”Nu voi mai ieși atât de mult din casă din cauza paparazzilor. E greu, pentru că atunci când am mai fost însărcinată, am avut depresie prenatală, e absolut oribil. Femeile nu prea vorbeau despre asta pe atunci.. Acum nu mai e așa, ii mulțumesc lui Iisus. De data asta am de gând să fac multă yoga, chiar și în fiecare zi!”, a mai completat vedeta de peste hotare.

La rândul său, viitorul tătic a avut și el o primă reacție pe acest subiect. Tânărul antrenor a publicat o fotografie pe Instagram, cu trei lei, iar alături a lăsat un mesaj emoționant.

Sam Asghari spune că de foarte mult timp aștepta să primească această mare veste, iar acum nu poate decât să se bucure că alături de Britney va avea un copil. El este de părere că mariajul și venirea pe lume a unui copil sunt cele mai importante aspecte ale unui relații.

„Căsătoria și copiii sunt o parte naturală a unei relații puternice, plină de dragoste și respect. Am așteptat să fiu tată cu nerăbdare. Este cel mai important lucru pe care îl voi face vreodată”, a scris acesta pe Instagram.