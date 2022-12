BRomania, Crăciun pe meleaguri însorite! Vedeta și partenera lui de viață au plecat într-o escapadă exotică: „Toate bunătățile aici”

In articol:

BRomania este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din țara noastră. Pentru că muncește foarte mult pe parcursul anului, la toate proiectele în care este implicat, artistul și-a luat o binemeritată vacanță cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Totuși, pentru că a vrut să se bucure de puțin soare și să scape de iarna din țara noastră, acesta a ales să facă o escapadă într-o țară exotică, alături

de partenera sa de viață.

Actorul petrece sărbătorile de iarnă departe de țara noastră. [Sursa foto: Instagram]

Destinația de mii de euro în care BRomania petrece Crăciunul

Matei Dima, așa cum se numește în realitate BRomania, a luat o pauză de la munca continuă pe care o depune în domeniul cinematografiei. Pentru că a devenit și regizor de film în ultimii ani, vedeta este mai mereu pe platou, la fimări.

Tocmai din acest motiv, vlolggerul a vrut să se bucure de câteva zile de relaxare, de liniște și de distracție.

Acesta nu a stat mult pe gânduri și a plecat împreună cu iubita sa în Spania.

Aceștia au explorat, s-au plimbat și s-au delectat cu razele soarelui, dar și cu preparatele culinare care le-au fost servite la hotelul de lux la care au ales să se cazeze.

„Toate bunătățile aici. La mic dejun e bufet, gogoși. Au toate bunătățile pe care să ți le pui. Toate fructele pe care ți le dorești”, a povestit BRomania, vizibil înfometat, pe InstaStory.

Această vacanță nu este nici pe departe o problemă din punct de vedere financiar pentru actor, deoarece acesta a declarat de mai multe ori că stă extrem de bine cu banii, chiar dacă investește foarte mult din câștiguri în proiectele viitoare.

„Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, „Miami Bici” și „5 Gang- Un altfel de Crăciun”, aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine. Așa am crescut. Am plecat de la telefon. Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, declara Matei Dima în urmă cu ceva timp.

BRomania [Sursa foto: Instagram]