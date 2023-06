Bromania, declarație surpriză de ziua lui! Actorul s-a dat de gol: ”Soția mea e alături de mine” | EXCLUSIV

In articol:

Bromania și-a organizat ziua de naștere și premiera primelor secvențe din următorul film Miami Bici. Acesta a avut lângă el persoane importante și prieteni apropiați. Bromania a declarat pentru WOWnews că soția lui este alături de el și îl însoțește peste tot, iar la final ne-a recunoscut că a glumit.

Bromania urmează să lanseze filmul "Miami Bici 2"

După ce a avut un succes colosal, Bromania a decis să aducă pe piață al doilea film Miami Bici. Acesta ne-a spus totul despre cât de mult au durat filmările, cât s-au pregătit și cât de costisitor a fost totul.

"A fost mult mai greu să filmăm al doilea film "Miami Bici". Vă dați seama, compară cu primul, cu alte filme pe care le-am scos între timp și da, știam că trebuie să facem ceva extra-special și asta s-a întâmplat, ne-am dus departe, ne-am dus mult, am făcut mult pentru filmul ăsta. Mă bucur că e un film atât de așteptat pentru că nu trebuie să dau din casă prea mult despre el. Pot doar să îl promovez cu trailere, dar știu că oamenii o să se bucure foarte mult. Multe surprize o să fie în film, doar la cinema. Filmările pentru "Miami Bici 2" au durat o lună, dar ne-am pregătit un an. Regizorul nostru a stat prin Los Angeles mult mai mult decât noi, a organizat totul, a pregătit totul, noi doar ne-am dus acolo timp de o lună și am jucat. Noi purtăm mai multe pălării, și rescriem scenariul, și facem rost de chestii, facem marketingul cât stăm acolo, că e foarte valoros să îl faci în timp real. A fost de vreo trei ori mai costisitor decât primul, dar n-ai altfel cum, că la primul am primit o groază de ajutor, era primul film, lumea ne-a ajutat, dar între timp noi am crescut foarte bine și nu mai poți să le ceri la oameni ajutorul că știu că se poate. A. vrut să arătăm mult mai multe chestii decât în primul. O să vedeți în film.", a declarat Bromania.

Bromania s-a căsătorit?

Bineînțeles că Bromania nu s-a putut abține din a face glume, însă aceasta chiar ne-a surprins. Întrebat cine îi este alături la evenimentul pe care l-a organizat, Matei Dima a pomenit despre o soție misterioasă.

"Soția mea e alături de mine, e cu mine peste tot și în rest prietenii mei cu care am colaborat. Nu am soție, a fost o glumă.", a spus Bromania, la WOWnews.

