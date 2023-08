Bruja, detalii picante din viața personală: "Nu sunt așa drăguță cu oricine". Ce spune despre relația pe care o are de doi ani

In articol:

Bruja este una dintre cele mai populare artiste ale momentului, iar dincolo de aspectul întunecat din lumina reflectoarelor, se află Teodora, femeia care și-a deschis sufletul la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Artista a ajuns imediat la inimile publicului cu piesele ei. Chiar dacă muzica pe care o face Bruja nu este pe gustul tuturor, vedeta a reușit mereu să se mențină în top, iar fanii o admiră ori de câte ori vine cu câte o piesă nouă.

Despre viața personală a Teodorei nu se cunosc însă foarte multe detalii. Artista recunoaște că nu se apropie ușor de oameni și nu poate să fie întotdeauna drăguță cu oricine, iar atunci când nu simte acest lucru nici nu-l face. Mai mult decât atât, Bruja a vorbit și despre relația și cum a fost inspirată să scoată unele piese tocmai de momentele în care s-a ciondănit cu persoana iubită.

Cum este Bruja dincolo de lumina reflectoarelor

Bruja a vorbit despre viața din spatele scenei. Teodora nu a creat un personaj, însă recunoaște că multă lume a considerat că și-a arătat latura sensibilă și umană mult prea devreme.

"Eu am mers pe ideea de darkness, lentile albe. Am mers în continuare cumva, doar că mi-a plăcut să arăt și varianta Teodorei, varianta umană. Unii spun că am făcut-o prea devreme, alții prea târziu. Corect ar fi să-ți menții personajul 100%. Să fake it până la sfârșit, doar că nu am vrut să aleg calea asta până la final. Să mă prefac toată viața mea că sunt intangibilă, dar sunt și altfel.

Depinde cum mă prinzi și nu sunt așa drăguță cu oricine. Nu pot să mă comport drăguț 100% cu o persoană care îmi oferă niște priviri ciudate sau așa. Este foarte greu să rămâi într-un singur rol, dar în același timp mi se pare și ușor. Este un paradox", a explicat Bruja la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Este sau nu Bruja un personaj

Teodora Mîzgoi s-a lansat în industria muzicală în 2020, atunci când viața artiștilor a fost puternic zguduită de pandemie. Bruja a fost diferită de mulți dintre artiștii din România, însă succesul ei a venit extrem de rapid.

Piesele divei au prins la public și a ocupat chiar și primele locuri pe YouTube. Vedeta nu a încercat să își creeze un personaj pe scenă, însă Bruja reprezintă câte puțin din cum este Teodora în viața reală.

"La început nu s-a creat niciun personaj, pur și simplu asta a fost în capul meu. Mie îmi place foarte mult și ideea de cosplay și ideea de anime.

Mă duc în mai multe zone și cam asta reprezintă Bruja, o multitudine de ideei, de imagini și Teodora este omul care predomină mai mult în clipurile mai umane", a mai povestit ea în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Bruja, detalii despre relația de 2 ani și cum arată bărbatul perfect pentru ea

Bruja a fost întrebată și cum trebuie să fie bărbatul perfect care să îi fure inima așa că a fost nevoită să recunoască tot. Există deja cineva în viața artistei ce întrunește toate calitățile. Cei doi au o relație de doi, iar la început conflictele și ciondănelile lor chiar au inspirat-o.

"Este deja, iubire este! Eu nu am avut niciodată un gen de tip. Pentru mine contează ce e înauntru și cum te comporți asta este cel mai important să te comporți cum trebuie, să mă respecți, să mă ascuți și să îmi înțelegi nevoile.

Să nu minți, să nu fi mincinos. Nu pot să accept vicioșii. Nu mai am 16 ani... mă refer la vicii nașpa, nasoale și toxicii.

Mulă lume mi-a zis că ar fi intimidată de mine, dar nu știu ce să fac în legătura cu asta. Până la urmă dacă vor să mă cunoasă o vor face(...) Sunt romantică, multe lume este uimită când află că sunt romantică(...) Am o relație de doi ani. Mi-a fost muză, în perioadele în care ne mai ciondăneam", a povestit Bruja, la Kanal D2.

