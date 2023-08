Bruja, invitată în această sâmbătă la "Duet cu Alexandra", emisiune difuzată la Kanal D2: “Nu am vrut să aleg calea asta, pur și simplu, să mă prefac toată viața mea ca sunt intangibilă”

În această sambata, telespectatorii sunt invitați să se bucure de o experiență captivantă și autentică în cadrul emisiunii "Duet cu Alexandra", difuzată începând cu ora 14:00, la Kanal D2. Invitata specială a acestei ediții este nimeni alta decât carismatica și excentrica cantareata Bruja, o personalitate artistică complexă și inspirațională.

Bruja, artistă și expresionistă în adevăratul sens al cuvântului, va dezvalui telespectatorilor, în exclusivitate, părți inedite din viața într-un interviu sincer și plin de profunzime.

De la sublinierea autenticității în fața diversității de roluri pe care le îmbracă până la explorarea interacțiunii dintre om și artă, Bruja pătrunde în culisele personalității sale și împărtășește perspective cu adevărat unice.

“ Nu am vrut sa aleg calea asta, pur si simplu, sa ma prefac toata viata mea ca sunt intangibila. Sunt si asa, dar si altfel, depinde. Nu am vibe-uri cu oricine, ca orice om…E foarte greu sa ramai intr-un singur rol. Nu s-a creat niciun personaj, asta s-a creat in capul meu… Cam asta reprezitan Bruja, o multitudine de idei, de sentimente, de emotii, de imagini. Si Teodora este omul care predomina mai mult in clipurile mai <umane>, cand apar mai putin machiata”, dezvăluie artista în cadrul interviului.

Emisiunea "Duet cu Alexandra" aduce în prim-plan povești autentice și invitați captivanți, iar prezența lui Bruja în această ediție promite să fie o experiență ce nu trebuie ratată. Telespectatorii vor avea oportunitatea de a descoperi latura mai profundă a unei personalități artistice excepționale și de a se conecta cu înțelesurile și motivațiile care stau la baza creațiilor sale.