Bucătarul Liviu Chiorpec a murit! Fostul concurent „Chefi la cuțite” a pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Liviu Chiorpec a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți care au trecu pragul show-ului culinar „Chefi la cuțite”, acolo unde a făcut senzație și le-a încântat papilele gustative celor trei jurați despre care se știe că sunt extrem de pretențioși.

În urmă cu puțin timp, vestea morții sale s-a răspândit cu repeziciune în industria horeca, care astăzi este mai tristă, căci a pierdut un bucătar important, cu viziune și gust.

Liviu Chiorpec s-a stins din viață astăzi, 4 noiembrie 2021, după ce a dus lupte crâncene cu o boală care în cele din urmă a învins: cancerul.

Cum a reacționat Cătălin Scărlătescu la aflarea veștii

Și-a făcut apariția în sezonul 7 al emisiunii, în 2019, având o poveste de viață extrem de interesantă. A fost inginer și zeci de ani a lucrat într-o corporație și deși era o meserie care îi oferea multe beneficii materiale, nu se simțea împlinit. Își dorea să stâpânească taina gastronomiei, așa că și-a dat demisia și a urmat cursurile unei celebre școli de cooking, unde a primit diploma de bucătar.

A făcut senzație la „Chefi la Cuțite”, iar sezoanele următoare s-a reîntors, dar nu în calitate de concurent, ci în postura de jurat. Mai exact, Liviu Chiorpec a fost invitat pentru a le evalua preparate juraților Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Vestea că Liviu Chiorpec s-a stins din viață l-a întristat profund pe Cătălin Scărlătescu, care nu a putut să nu-și exprime sentimentele pe pagina personală de Instagram.

„Drum bun prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

Pe rețelele de socializare curge o avalașă de mesaje de condolențe în memoria bucătarului Liviu Chiorpec, care este regretat atât de colegi de breaslă, precum și de apropiați.

„E o dimineață în care îmi moare un prieten după o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec, astăzi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi- e trist, mi- e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta. Ne- am cunoscut călcandu- ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme. Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a scris Raluca Neagu, o apropiată a lui Liviu Chiorpec, pe Facebook.