Adrian Blidaru a avut, anul acesta, de Crăciun, parte de emoții cât se poate de serioase: partenera lui de viață, Nicole a devenit mamă, și au adus acasă noua minune din viața lor, o fetiță perfect sănătoasă.

”S-a decis să îi punem numele de Alma. (..) Nu cred că va fi complicat pentru mine, am experiență, așa că o voi ajuta din greu la fiecare pas pe Nicole”, ne-a spus, cu ceva timp în urmă, Adi Blidaru, Faimosul din cel de-a doilea sezon al Exatlon România.

”Alma Maria a venit în viața noastră și mă bucur enorm că atât ea, cât și mama ei, sunt sănătoase, au trecut cu bine prin nașterea naturală. Totul este minunat acum și, chiar dacă nu îmi văd capul de treabă, am grijă să petrec cât mai mult timp posibil alături de cele două fete ale mele. Este o mare bucurie și, ceea ce contează cel mai mult, totul decurge perfect”, ne-a spus, în exclusivitate, Adi Blidaru, Faimos în cel de-al doilea sezon al Exatlon România.

Adrian Blidaru, Faimosul de la Exatlon, în națională României de Baschet

Adrian Blidaru este jucător profesionist de baschet, a reprezentat echipa națională a României la calificarea Eurobaschet din 2015. A activat în cei 25 de ani de carieră sportivă la mai multe cluburi precum CSS Constanța, Farul Constanța, CSU Cuadripol Brașov, Asesoft Ploiești, CS Otopeni, Târgu Mureș, Steaua București, BCM Pitești. Are în palmares 6 titluri de campion național, 5 cupe ale României și e câștigător al FIBA Europe Cup.

“Referitor la Exatlon, nu am plănuit nimic dar, că un făcut, cu o luna înainte de a află că o să particip, am început să mă antrenez, atât în sala, cât și afară, și să am un regim de viață sănătos. Întru în concurs cu gândul de a ieși cât mai târziu, chiar ultimul! (...) Sunt născut să fiu lider, pe lângă acest aspect, eu am fost playmaker în baschet, asta înseamnă să îi pui în valoare pe ceilalți, dar și să dai ultima lovitură, pasă decisivă, și cred că asta voi face. Îmi voi ajută colegii, dar ultima lovitură vreau să o dau eu”, a spus Adrian Blidaru când a intrat în echipa Faimoșilor de la Exatlon.