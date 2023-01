Bucurie mare pentru Carmen Harra! Familia ei s-a mărit cu încă un membru! Cine i-a făcut cea mai frumoasă surpriză: "Am o nepoată care vine, sunt foarte încântată" | EXCLUSIV

In articol:

Carmen Harra este o fericită! A dezvăluit că urmează să aibă o neopoțică pe care o așteaptă cu nerăbdare. Pe lângă previziunile pentru anul acesta, clarvăzătoarea a vorbit și despre ce se mai întâmplă în familia ei.

Carmen Harra va avea o nepoțică

Carmen Harra este în culmea fericirii. Clarvăzătoarea urmează să devină bunică în scurt timp. În emisiunea Online Story, prezentată de Cornelia Ionescu, a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă. A vorbit despre fiicele ei, care o susțin în tot ce face, dar acre se și minunează de energia ei la 67 de ani.

"Am foarte mult entuziasm. Fetele de multe ori mă întreabă de unde am atâta chef să fiu în formă. Este ceea ce mă ține, ce mă motivează, vreau să le dau și lor exemplu. Am susținerea tuturor și a ginerilor mei, a nepoților mei, mai am un nepot care vine anul ăsta. Deci iată că familia se lărgește, suntem entuziasmați că atâtea lucruri frumoase se întâmplă în viața noastră.", a declarat Carmen Harra.

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

Clarvăzătoarea a mai adăugat că are o familie unită, frumoasă și este împlinită datorită acestui lucru. Acum își așteaptă nepoțica, care este pe drum.

"Vă fac o surpriză. Am o nepoată care vine, sunt foarte încântată. Fetele mele sunt foarte bine, nepotul meu mai mare are 22 de ani, iată cum trece vremea. Copiii sunt minunați, merg pe drumul pe care trebuie, sunt frumoși în sufletul lor, avem relații bune, ne iubim. Asta este foarte important.", a mai spus Carmen Harra.

Carmen Harra, previziuni pentru 2023

Carmen Harra a făcut predicții despre anul acesta, precizând atât aspectele pozitive, cât și cele negative. Clarvăzătoarea anunță probleme în viitorul apropiat, dar și soluții pentru ele. Nu doar românii se confruntă cu situații inedite, se pare, ci întreaga omenire.

"2023 marchează începutul ultimilor 10 ani fatidici, de transformare, pentru că trecem de la un nivel de percepție, evoluție mentală la un alt nivel. Sub influența energetică a semnului aerului, noi devenim mult mai deschiși, mai luminoși și într-un fel mai receptivi la forțele superioare. De aici o să constatăm enorm de multe schimbări la nivel economic, de guvernământ, deci omenirea se schimbă în 10 ani și în 200 de ani. Se schimbă în bine, pentru că noi intrăm într-o eră a iluminării. Am stat în 2000 de ani în ceea ce se numește dominația subconștientului, forțele emoțiilor negative. Omenirea a trecut prin atâtea războaie, în special în ultimii 200 de ani. Noi intrăm în era digitală, o vedem foarte prezentă. Asta înseamnă că banii sunt digitali, nu mai sunt de hârtie, acum e un moment de transformare și de intrare în 2023 a unui colaps monetar care este necesar pentru evoluția monetară de care vorbim în viitor.", a precizat Carmen Harra, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!