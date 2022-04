Bugetul mondial pentru înarmare a atins un nou record! Mai poate exista pace într-o continuă cursă a înarmării? | EXCLUSIV

In articol:

Statele Unite ale Americii și China au investit cel mai mult în apărare în 2021 și, împreună, au reprezentat 52% din cheltuielile totale pentru armament la nivel mondial.

Who were the 5 largest military spenders in 2021?



1) USA🇺🇸

2) China🇨🇳

3) India🇮🇳

4) UK🇬🇧

5) Russia🇷🇺



Together they accounted for 62% of world military

