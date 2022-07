„Buhnici și-a umilit soția” Ce nu a observat nimeni în discursul scandalos de la mare. Cristina Șișcanu a spus-o public

In articol:

Cristina Șicanu a reacționat și ea public după declarațiile discriminatorii făcute de George Buhnici la TV. Însă, față de restul vedetelor care l-au taxat pe vlogger, soția lui Mădălin Ionescu a analizat vorbele celui vizat din alt unghi și a scos la suprafață un detaliu pe care nu s-a axat multă lume.

În ultimele zile, George Buhnici a devenit dintr-un specialist în IT în cel mai controversat și criticat om al momentului, din cauza vorbele spuse la adresa doamnelor și domnișoarelor, care, în viziunea lui, ar trebui să mai meargă pe la ”săliță”.

Cristina Șișcanu: ”Practic, el este cu ea doar pentru că are acel corp de „minoră”

Cristina Șișcanu este de acord că sănătatea primează, însă asta, spune ea, nu ține numai de mersul la sala de sport sau de lipsa celulitei și a vergeturilor, lucru subliniat de Buhnici.

Dar, totodată, printre vorbele sexiste și discriminatorii ale lui George Buhnici, vedeta a sesizat o altă latură a declarațiilor.

Șatena spune că prin ultima apariție TV, prin comportamentul și vorbele adresate soției sale, dar și femeilor văzute la malul mării, el preferându-le pe cele cu pielea fină, George Buhnici nu a făcut decât să o umilească public pe Lorena.

Cristina Șișcanu spune că umilința asupra partenerei a venit în momentul în care vloggerul a spus motivul pentru care el merge la mare.

”Evident, că fiecare dintre noi trebuie să aibă grijă de sănătate, dar echilibrul în toate este binevenit. Săracul, el s-a lansat într-un subiect care nu este foarte bine stăpânit de el. Celulita și vergeturile nu sunt neapărat legate de mersul la sală sau de kilograme. Ceea ce vreau să spun este că eu am sesizat în discursul lui Buhnici lucruri mai grave decât atât. Practic, și-a umilit soția atunci când a spus că el se duce la mare că vrea să vadă piele și vrea piele fără vergeturi și fără celulită și, evident, că se uită după ț@țe și după b$ci.”, a spus Cristina Șișcanu pe pagina sa de Instagram.

Mai mult decât atât, spune mama fetiței lui Mădălin Ionescu, în viziunea sa, Lorena poate ajunge oricând să fie una dintre femeile părăsite. Și asta pentru că, notează Șișcanu, dacă, cumva, prin absurd, s-ar lăsa de sală și ar pune câteva kilograme, ei i-a dat de înțeles Buhnici că ar lăsa-o.

De altfel, considerată o declarație deloc potrivită este și comparație făcută de controversatul personaj monden între soția sa și o tânără care nu a trecut pragul vârstei de 18 ani.

”Sărmana femeie, soția lui, dacă cumva se întâmplă să pună niște kilograme în plus, ce pot să mă gândesc eu care i-am citit lui declarațiile, că se desparte de ea sau ce? Mi se pare absolut aberant! Practic, el este cu ea doar pentru că are acel corp de „minoră”, o altă prostie pe care a emis-o. Și nici nu mi se pare că i-a făcut un compliment, ci dimpotrivă”, a mai adăugat soția lui Mădălin Ionescu.

Analizând cele spuse public de George, Cristina Șișcanu nu poate trece peste declarațiile acestuia, fie că era sau nu, după cum a lăsat el să se înțeleagă, sub influența băuturilor alcoolice. Pentru vedetă, acesta este un motiv în plus de a crede că ce tocmai i-a ieșit pe gură este exact și ceea ce gândește și își dorește, căci, spune ea, omul, după un pahar în plus, spune adevărul.

”Faptul că ar fi fost băut când ar fi făcut aceste declarații... nu știu dacă poate fi asta o circumstanță atenuantă, probabil, știți cum se spune, atunci spui adevărul sau ceea ce gândești, când bei un pahar”, a concluzionat vedeta.