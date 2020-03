Bulz ciobanesc. Reteta traditionala de bulz cu branza de burduf

Cum se prepara reteta traditionala de bulz ciobanesc cu branza de burduf.

Bulz ciobanesc, un deliciu culinar traditional din zona Moldovei care a fost preluat ulterior de gospodinele din toate regiunile tarii. Intre timp reteta a suferit mai multe modificari, in functie de zona in care este facut si de preferintele celor care il mananca.

Reteta traditionala de bulz ciobanesc cu branza de burduf

Ingrediente:

- malai, apa si sare (pentru mamaliga)- branza de burduf- kaiser sau costita afumata- ulei- slaninuta- smantana- unt

Mod de preparare:

Se pregateste o mamaliga folosind malai, apa si sare. Se lasa sa se odihneasca, o zi.

Branza de burduf se scoate de la frigider si se sfarama. Kaiserul si slaninuta se taie felii subtiri, iar untul se scoate de la rece si se lasa sa se inmoaie bine.

Mamaliga rece se imparte in trei parti, pentru trei portii. Fiecare bucata de mamaliga se modeleaza, se turteste in mana, apoi se face in mijlocul ei caus, in care se pune branza, putin de unt, kaiserul cu slaninuta, apoi se modeleaza bulzul ca o minge mai mica bine inchisa.

Boturile de mamaliga astfel pregatite se pun pe gratar pana se topeste branza inauntru, iar mamaliga prinde crusta pe dinafara. se servesc calde, optional cu smantana deasupra.

Reteta moderna de bulz ciobanesc

Reteta de bulz ciobanesc a suferit diverse modificari de-a lungul timpului. Bulzul ciobanesc cu branza de burduf poate fi facut sub forma de bile sau turnat intr-un castron.

Ingrediente:

- malai, apa si sare (pentru mamaliga)

- branza de burduf

- kaiser sau costita afumata

- ulei

- slaninuta

- unt

Mod de preparare:

Se pregateste o mamaliga din malai, apa si sare.

Kaiserul si slaninuta se prajesc in putin unt. Se adauga mamaliga fiebinte, proaspat pregatita si branza de burduf si se amesteca.

Se toarna intr-o farfurie, optional se adauga un ou si se rade pe deasupra branza sarata.

Bulz cu carnati. Cum se pregateste

Ingrediente pentru bulz:

1 kg malai

1 kg branza de burduf

400 g smantana grasa 20-30 % grasime

400 g iaurt gras de 10% grasime

250 g unt

4-5 oua

Putin ulei

Sare

Piper

500 g carnati de casa

Mod de preparare bulz:

Se pun 2 litri de apa la fiert, iar la primul clocot se adauga o lingura de sare si o mana de malai se amesteca pana cand sarea se topeste.

Se cerne malaiul si se adauga, treptat, in apa care fierbe, amestecand continuu. Se fierbe mamaliga pana devine ferma, se adauga spre final si putin unt si ulei, apoi se rastoarna pe un platou incapator si se lasa sa se tempereze usor.

Se piseaza putin ardei iute cu piper intr-un mojar si se condimenteaza branza de burduf cu acestea.

Se ia din mamaliga si se formeaza bulgarasi la mijlocul carora se pune branza. Se ung bulgarasii cu unt si se dau la cuptor pana se rumenesc.

O alta varianta este sa se aseze mamaliga in boluri, in straturi cu branza intre ele, iar deasupra se unge cu unt.

Se dau bolurile la cuptor pana cand bulzurile se rumenesc.

Se prepara oua ochiuri, moi, carnati de casa prajiti, cu care se servesc bulzurile si se garnisesc, optional, cu iaurt si smantana.

Reteta de bulz cu lapte batut

Ingrediente:

- 500 g de malai;

- un litru de apa;

- 50 g de unt;

- 500 g de branza de burduf;

- 500 ml de lapte batut;

- 150 g de mezeluri (kaizer, salam, sunca, carnati - la alegere);

- sare;

Pentru servire:

- branza rasa;

- oua ochiuri;

- smantana.

Mod de preparare:

Pune apa la fiert cu putina sare, de preferat intr-un ceaun. Dupa ce apa incepe sa fiarba, adauga malaiul in ploaie, amestecand frecvent. Faramiteaza branza de burduf, taie mezelurile si lasa untul sa se topeasca.

Dupa ce mamaliga este gata, las-o putin la racit, apoi rastoarn-o pe un blat de lemn. Imparte-o in mai multe bucati, in functie de cate portii ai nevoie. Umezeste-ti mainile si formeaza bulgari de mamaliga. Fa-le cate un orificiu in care pui branza de burduf, unt si mezeluri. Inchide gaura, modeland bulzul. Pune bulgarii obtinuti intr-o tava unsa cu putin ulei sau unt si introdu-i in cuptorul pe care l-ai preincalzit. Verifica bulzul ciobanesc dupa aproximativ 20-25 de minute si scoate tava din cuptor. Lasa-l putin la racit, apoi serveste-l dupa preferinte.

Reteta de bulz a lui Adi Hadean

Celebrul bucatar Adi Hadean are o varianta proprie de bulz ciobanesc. Cum il prepara Adrian Hadean a dezvaluit chiar el, pe blog.

"Partea cu mamaliga a fost cea mai simpla. Am folosit o mamaliga de ieri care a stat la frigider peste noapte.

Munca „mai serioasa” am depus-o pentru branza. Am folosit cas proaspat pe care l-am ras pe razatoarea mica, l-am sarat si l-am framantat pana s-a format un bulgare compact de branza.

Am lasat bulgarele la frigider timp de o ora dupa care, l-am aplatizat, am mai adaugat sare, piper proaspat macinat, fulgi de chili si boia dulce dupa care am reluat framantatul pana cand am obținut o culoare omogena.

Dupa alte cateva minute la frigider, am inceput sa rulez mici crochete de branza pe care ulterior le-am invelit in mamaliga, formand astfel o sfera.

Pentru bulz, in funcție de regiunea folclorica, urmeaza coptul in cuptor sau friptul pe gratar; uneori chiar si prajitul in baie de ulei. Eu am incins o lingura de ulei intr-o tigaie de fonta si am rumenit exteriorul sferelor. Am savurat impreuna cu o smantana acra si densa, amestecata cu marar tocat, ulei presat la rece si condimente.

Bulz:

1kg mamaliga rece

300g cas proaspat

9g (3%) sare (sau dupa gust)

1 lingurița de boia dulce

Fulgi de chili dupa gust

Piper proaspat macinat dupa gust

Casul se rade si se framanta cu condimente. Se formeaza sfere de mamaliga umplute cu branza si se rumenesc la tigaie, spune Adi Hadean pe blogul lui

