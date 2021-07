Bunica lui Alex Velea, noi dezvăluiri despre familia care a abandonat-o: “Și-au bătut joc, dar există un Dumnezeu“

Alex Velea și bunica Virginia [Sursa foto: Facebook] 12:37, iul 29, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Bunica Virginia, cea care l-a crescut pe Alex Velea, își strigă durerea la o emisiune tv. Femeia speră ca fiul și nepotul ei să aibă grijă de ea la vârsta înaintată pe care o are.

Bunica cântărețului trăiește singură într-o locuință din Craiova și se simte abandonată de întreaga ei familie.

Se pare că femeia în vârstă de 83 de ani nu a mai primit niciun semn de la cei pe care i-a îngrijit și crescut de mai bine de 3 ani de zile.

Alex Velea nu își mai vizitează bunica și nici măcar nu o mai sună. Doamna Virginia suferă de singurătate și spune că toată viața ei și-a dedicat-o creșterii copiilor și activităților muncitorești.

“Sunt atât de supărată, că nu am cuvinte să spun, când eu i-am ajutat cu de toate. Și-au bătut joc, dar există un Dumnezeu. Viața mea a fost munca și să văd de copiii lor. Fiul meu nu m-a mai sunat de vreo doi ani, cu nimeni din familie nu am mai vorbit de vreo trei ani, să mă întrebe ce fac, cum sunt. Doar vecinii mă mai ajută. Nu trebuia să facă așa, eu nu am făcut rău la nimeni, i-am dat de toate .” a declarat femeia într-o emisiune tv.

Mai mult, bunica Virginia a declarat că ea a fost cea care l-a îngrijit pe Alex Velea când era mic și părinții lui erau plecați. Deși cântărețul și-a tatuat chipul bunicii pe braț, se pare că acum artistul este mult prea ocupat cu cariera muzicală și cu propria lui familie.

“ Alex nu a mai venit să mă vadă, m-am supărat pe el. Am răcit la rinichi, plecam pe jos, prin iarnă grea, și mă ducem la el, să nu îl las singur acasă. Primii pași pe care i-a făcut, eu l-am învățat. L-am învățat de toate, să mănânce roșii, brânză. Îi mergea mai bine mintea lui Alex decât tatălui său. Nici nu mă întreabă dacă am bani sau nu. ” a mai spus cu lacrimi în ochi bunica Virginia.

Alex Velea și bunica Virginia[Sursa foto: Facebook]

Femeia de 83 de ani își dorește ca fiul ei, singurul moștenitor al apartamentului în care locuiește, să îi dea procură și să cedeze locuința spre vânzare unei femei care s-a ocupat de ea în ultimii ani. Nora bunicii lui Alex Velea a declarat că acest lucru este imposibil.

Ce are de spus mama cântărețului

Mama lui Alex Velea a intervenit și a declarat că bunica Virginia nu a fost abandonată de familia ei. Constanța Velea a mărturisit în cadrul emisiunii televizate că i-a propus soacrei sale mai multe soluții, printre care mutarea ei la București sau internarea într-un cămin de bătrâni, soluții pe care bunica Virginia nu le-a acceptat.

Mai mult, mama lui Alex Velea a spus că a angajat o vecină să se ocupe cu femeia de 83 de ani, dar aceasta s-ar fi purtat urât cu ea. Tot ea a mai declarat că fiul ei, Alex Velea, nu o mai vizitează pe bunica lui deoarece femeia l-ar fi dat afară din casă după ce i-a stricat ceva din locuință.

“ E posibil după 40 de ani să vorbești asemenea baliverne? Spune că l-ai dat afară pe nepotul dumitale. Ăsta e motivul pentru care nu a mai fost la Craiova .” a mai povestit Constanța Velea.