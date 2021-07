Bunica lui Alex Velea susține că a fost uitată de familie! Cu lacrimi în ochi, bătrâna a vorbit despre nepotul ei celebru: ”Nu am o lumânare cine să-mi pună”

Bunica lui Alex Velea [Sursa foto: Captură Video] 19:29, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Virginica, bunica lui Alex Velea, a făcut dezvăluiri dureroase despre viața ei, în cadrul unei emisiuni TV. Bătrâna a povestit, cu ochii în lacrimi, cum întreaga familie a dat-o uitării, ea fiind mai singură ca niciodată. Femeia a dezvăluit că de ani buni n-a mai fost nici vizitată, nici ajutată de fiul și de nora lui.

Cu atât mai puțin de nepotul celebru, Alex Velea.

Bătrâna a povestit cu lux de amănunte, la un post de televiziune, cum de câțiva ani buni locuiește de una singură într-un apartament din Craiova, iar familia, printre care și nepotul pe care l-a crescut, nu au mai întrebat-o nici măcar de sănătate.

Bunica lui Alex Velea

Bunica lui Alex Velea, ajutată de vecini

Doamna Virginica a mai povestit la Acces Direct că este ajutată de vecini și nu de rudele ei. Vârstnica a mărturisit cu sufletul îndurerat că nu are nici măcar o lumânare cine să-i pună.

” Nu a mai venit, nu a întrebat dacă am nevoie de ceva. Nu. Și nici Alex, care e crescut de mine, nu m-a mai întrebat nimeni nimic. Mă ajută vecinii, dar ei habar n-au. Nu știu ce au în capul lor. Eu stau și mă uit și îmi iese sufletul și nu am o lumânare cine să îmi pună. Am făcut sacrificii pentru ei și uite… M-am îmbolnăvit, ducându-mă până la ei… Stau de câțiva ani și mă ajută vecinii. Sunt bolnavă. (…) Câte am făcut și pentru noră… și sunt singură. Dacă îmi iese sufletul, îmi iese”, a mai spus bătrâna.

